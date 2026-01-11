Boşanma aşamasındaki eşini vuran erkek teslim oldu

Ahmet Yıldız, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı göğsünden vurarak yaraladıktan sonra polis ekiplerine teslim oldu.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız üzerinde bulunan tabancayla eşine ateş açtı. Tuğçe Yıldız, göğsüne isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

AĞIR YARALI KADIN AMELİYATA ALINDI

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız’ın ameliyata alındığı öğrenildi.

SALDIRGAN ERKEK TESLİM OLDU

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Ahmet Yıldız, Yiğitler Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.