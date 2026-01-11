Boşanma aşamasındaki eşini vuran erkek teslim oldu

Boşanma aşamasındaki eşini vuran erkek teslim oldu
Yayınlanma:
Bursa'da Ahmet Yıldız isimli erkek, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Durumu ağır olan kadın ameliyata alınırken, Ahmet Yıldız polis ekiplerine teslim oldu.

Ahmet Yıldız, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı göğsünden vurarak yaraladıktan sonra polis ekiplerine teslim oldu.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız üzerinde bulunan tabancayla eşine ateş açtı. Tuğçe Yıldız, göğsüne isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

bosanma-asamasindaki-esini-tabancayla-vu-1109968-329487.jpg

Boşanma sürecindeki erkek dehşet saçtı: Otomobile çarpıp kadını dövdüBoşanma sürecindeki erkek dehşet saçtı: Otomobile çarpıp kadını dövdü

AĞIR YARALI KADIN AMELİYATA ALINDI

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız’ın ameliyata alındığı öğrenildi.

SALDIRGAN ERKEK TESLİM OLDU

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Ahmet Yıldız, Yiğitler Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Türkiye
İstanbul Valiliği açıkladı: Sabah başlayacak saatler sürecek!
İstanbul Valiliği açıkladı: Sabah başlayacak saatler sürecek!
Bu magandalara kim dur diyecek? Önünü kestiği sürücüye hakaretler yağdırdı
Bu magandalara kim dur diyecek? Önünü kestiği sürücüye hakaretler yağdırdı