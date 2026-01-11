İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Olayda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Kartali ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, duvara çarptı. Kaza sırasında otobüste bulunan 6 kişi yaralandı.
İETT OTOBÜSÜ BİNAYA DALDI
Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, akşam saat 8 sularında şoför A.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddedeki binanın duvarına çarparak durabildi.
6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi. Kazada yaralandığı belirlenen otobüsün içindeki 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.
