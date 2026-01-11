İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Olayda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Kartali ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, duvara çarptı. Kaza sırasında otobüste bulunan 6 kişi yaralandı.

İETT OTOBÜSÜ BİNAYA DALDI

Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, akşam saat 8 sularında şoför A.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddedeki binanın duvarına çarparak durabildi.

yeni-proje-4.jpg

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1 ölü, 10 yaralıİstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1 ölü, 10 yaralı

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi. Kazada yaralandığı belirlenen otobüsün içindeki 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:DHA, AA

