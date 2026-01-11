İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1 ölü, 10 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağanağın etkili olduğu bölgede kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksarken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

