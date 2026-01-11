TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı

Bu sezon yeni formatıyla oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe'nin gollerini 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.

TFF YÖNETİCİLERİ ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Ancak karşılaşmaya damgasını olay sahada değil protokol tribününde yaşandı. Tahir Kum'un haberine göre; TFF yöneticileri kendi arasında kavga etti.

Kavganın seremoniye kimin çıkacağına dair çıkan tartışma üzerine yaşandığı iddia edildi. Kavga eden isimlerin ise TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Yönetim Kurulu üyesi Burak Akkan olduğu belirtildi.

Tahir Kum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: