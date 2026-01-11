TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Bu sezon yeni formatıyla oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe'nin gollerini 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.
TFF YÖNETİCİLERİ ARASINDA KAVGA ÇIKTI
Ancak karşılaşmaya damgasını olay sahada değil protokol tribününde yaşandı. Tahir Kum'un haberine göre; TFF yöneticileri kendi arasında kavga etti.
Kavganın seremoniye kimin çıkacağına dair çıkan tartışma üzerine yaşandığı iddia edildi. Kavga eden isimlerin ise TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Yönetim Kurulu üyesi Burak Akkan olduğu belirtildi.
Tahir Kum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Dün gece kavganın detaylarını TGRT deki yayında anlatmıştım…Buradan çok soran olduğu için tekrar edeyim…
- Kavgaya dönen tartışma maç sonu TFF genel sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF yönetim kurulu üyesi Burak Akkan arasında yaşanıyor…
- Kavganın büyümesi üzerine başkan vekili Fuat Göktaş sakinleşmeleri için araya girmeye çalışıyor Ancak bu sefer tartışma Göktaş ile Akkan arasında yaşanıyor. Hatta kavgaya küfürleşmeye ve fiziki müdahaleye dönüyor.
- Mecnun Odyakmaz’ın koruması ve oradakiler araya girip kavgayı güç bela ayırıyor Konu daha sonra TFF başkanı Hacıosmanoğlu’na aktarılıyor Telefon trafiği, araya girenler vs konu sulh olacağına daha da büyüyor…