Galatasaray'da çıkacak krizi açıkladı: Süper Kupa sonrası arıza çıktı

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe ezeli rakibini 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.

GALATASARAY BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken Galatasaray taraftarların hedefi haline geldi. Okan Buruk'un kalede Günay Güvenç'i tercih etmesi de tartışılan konulardan biri olurken Haluk Yürekli'den ilginç bir iddia geldi.

"UĞURCAN'IN ARIZA ÇIKARDIĞINI DUYDUM"

Tv100 yayınında konuşan Haluk Yürekli, "Uğurcan Çakır'ın oynamaması Kemerburgaz'da sorun olur ve ben Uğurcan'ın arıza çıkardığına dönük bir şeyler de duydum" ifadelerini kullandı.

"OKAN HOCA'NIN ANLATMASI GEREK"

Okan Buruk'a çağrıda bulunan Haluk Yürekli, "Ben Okan Hoca'nın Günay'ı neden tercih ettiğini Galatasaray taraflarına anlatması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Gaziantep'te oynanan Trabzonspor maçında kalede Günay olsaydı, bunu hiç tartışmazdım. Derdim ki 'Okan Hoca geçen sene de kupa finalinde Günay'ı oynatmıştı" dedi.

"CİDDİ SIKINTILAR YAŞANABİLİR"

Sıkıntı çıkabileceğini dile getiren Haluk Yürekli "Ancak Trabzonspor maçında Uğurcan oynayıp bu maçta Günay oynuyorsa ben Uğurcan'la ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyorum. Yani duyduğum bir takım şeyler de var ama teyide muhtaç" sözlerini sarf etti.