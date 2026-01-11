Fenerbahçe Galatasaray'ı yenip şampiyon oldu: 2 günde 2 kupa kazandı

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek kupayı 15. kez müzesine götürdü. Futbolda da dün Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenip Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLDU!

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenen Fenerbahçe Opet, kupada şampiyonluğa uzandı.

MAÇTAN DETAYLAR

Karşılaşmanın ilk periyodunu sarı-lacivertli ekip 21-16’lık üstünlükle geçti.
İkinci çeyrekte özellikle dış şutlarda etkili olan Fenerbahçe, farkı çift hanelere çıkardı ve devre arasına 47-35 önde girdi.
Üçüncü periyoda iyi başlayan Fenerbahçe’ye karşı Galatasaray, orta mesafe isabetleriyle arayı kapatmaya çalıştı. Ancak bitime 3 dakika kala verilen teknik faul sarı-kırmızılıların temposunu düşürdü. Bu bölümün ardından Fenerbahçe, final periyoduna 63-55 avantajla girdi.
Son çeyrekte de oyunun kontrolünü bırakmayan Fenerbahçe Opet, farkı koruyarak mücadeleyi 86-66’lık skorla kazanmayı başardı.

15. ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Kadınlar Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü.

2 GÜNDE 2 KUPA

Fenerbahçe, 2 günde de Galatasaray'ı yenip şampiyon olmanın sevincini yaşadı.
Futbolda dün oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, bugün de basketbolda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yenerek şampiyon oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

