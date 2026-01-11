Son Dakika | Fenerbahçe açıkladı: Dev finale ev sahipliği yapacak

Son dakika! Fenerbahçe, 2026 CEV Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonuna ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe, iki sene boyunca 2026 CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'a ev sahipliği yapacak.
Avrupa'nın en iyi dört takımının katılımıyla yapılacak 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four’a Ev Sahipliği Yapacak
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonuna iki sene boyunca ev sahipliği yapacağımızı duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz.
CEV tarafından düzenlenen ve sezon boyunca süren mücadelelerin ardından Avrupa’nın en iyi dört takımının katılımıyla oynanacak CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Kadınlar Final Four organizasyonu, 2–3 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Ülker Sports Arena’da, kulübümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Turnuvada; CEV Şampiyonlar Ligi 2026 sezonunun en başarılı dört takımı iki yarı final, bir üçüncülük karşılaşması ve bir final maçı olmak üzere iki gün boyunca toplam dört müsabakada mücadele edecek.
Kulübümüz, Avrupa voleybolunun en üst düzey organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşarken, takımlarımıza ve başarılı temsilcilerimize bu prestijli turnuvada başarılar dileriz.
Organizasyona dair detaylar Genel Sekreterimiz Orhan Demirel ve CEV Başkanı Sayın Roko Sikiric’in katılımıyla 13 Ocak Salı günü saat 16.30’da Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton’da düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

