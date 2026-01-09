ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni

Uzmanlar, ATM’den para çeken vatandaşları önemli bir güvenlik riski konusunda uyardı. Para çekme işlemi tamamlandıktan hemen sonra ATM’den ayrılmanın, hem maddi kayıplara hem de dolandırıcılık vakalarına yol açabileceği belirtildi.

Son dönemde artan şikayetler üzerine yapılan açıklamalarda, bazı ATM’lerde teknik gecikmeler yaşanabildiği, paranın geç çıkması ya da işlemin ekranda tamamlanmış görünmesine rağmen sistemin arka planda devam edebildiği ifade edildi.

Bu tür durumlarda kullanıcı ATM’den erken ayrılırsa, para makinede kalabiliyor ya da işlem iptal edilerek tutar hesaptan düşmeyebiliyor.

UZMANLARDAN ATM KULLANICILARINA KRİTİK UYARI

Ayrıca uzmanlar, ATM’lerde unutulan paraların kötü niyetli kişiler tarafından alınabildiğine dikkat çekerek, işlem sonrasında mutlaka birkaç saniye beklenmesi, makbuzun alınıp alınmadığının kontrol edilmesi ve ekranda “işleminiz tamamlanmıştır” uyarısı görülmeden ATM’den ayrılmaması gerektiğini vurguladı.

MAĞDURİYET DURUMUNDA BANKAYLA HEMEN İLETİŞİME GEÇİN

Yetkililer, olası bir mağduriyet durumunda ise vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesini ve ATM’nin bulunduğu yer ile saatin not edilmesini önerdi. Bu basit önlemlerin, ATM kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmede büyük önem taşıdığı belirtildi.