ATM’lerdeki kısıtlama resmen devrede! Kartını takan bu yazıyı görecek

Bankacılık sisteminde kapsamlı değişiklik 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yeni düzenlemesiyle birlikte ATM, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan tüm para transferlerinde yeni bir dönem başladı. Dijital bankacılıkta uzun süredir tartışılan 'anonim işlem' uygulaması fiilen sona erdi.

Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen düzenleme kapsamında; dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bugün itibarıyla banka uygulamasını açan ya da ATM’den işlem yapmak isteyen kullanıcılar, daha ayrıntılı ve denetimli bir transfer süreciyle karşılaşıyor.

ZORUNLU AÇIKLAMA UYGULAMASI BAŞLADI

MASAK tarafından devreye alınan mevzuata göre; EFT, FAST ve havale işlemlerinde, kanal fark etmeksizin paranın gönderim amacı artık zorunlu olarak belirtiliyor. ATM, mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden yapılan her transferde kullanıcıdan işlem mahiyetini seçmesi isteniyor.

Sistemin sunduğu hazır kategoriler dışında 'diğer' veya 'bireysel ödeme' gibi genel bir seçenek tercih edilirse, kullanıcıdan en az 20 karakter uzunluğunda anlamlı bir açıklama girilmesi zorunlu hale geliyor. Açıklama yapılmadan işlem onaylanmıyor.

200 BİN LİRALIK KRİTİK EŞİK

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de 200 bin liralık tutar sınırı oldu. Bugün itibarıyla yapılan bir transfer bu tutarı aştığında, sistem kullanıcıyı otomatik bir uyarı mesajıyla karşılıyor. Uyarıda; gönderilen paranın hangi amaçla, kime ve neyin karşılığında gönderildiğine dair detaylı bilginin yasal zorunluluk olduğu hatırlatılıyor.

Bu sınır yalnızca mobil ve internet bankacılığı için değil, ATM’lerden yapılan yüksek tutarlı işlemler için de geçerli. ATM’ye kartını takan kullanıcılar, işlem öncesi bilgilendirme ekranı ile karşılaşıyor.

FORM DOLDURMADAN İŞLEM YOK

Bankalar, transferin niteliğini netleştirmek amacıyla müşterilere artık belirli ve standart işlem başlıkları sunuyor. Rastgele açıklama dönemi sona ererken, bazı kategoriler için ek bilgi ve belge talep edilebiliyor. Öne çıkan başlıklar arasında şunlar yer alıyor:

Gayrimenkul / Araç Alımı: Satış sözleşmesi veya tapu bilgisi gerekebiliyor.

Kripto / Dijital Varlık: Varlığın kaynağı ve kullanılan platform bilgisi isteniyor.

Borç / Hediye / Yardım: Kişisel ödemelerde dahi 20 karakterlik net açıklama şart.

Şans Oyunları / Bahis: Yalnızca yasal ve onaylı platformlara ödeme yapılabiliyor.

Eğlence / Sosyal Medya: İçerik üreticilerine yapılan ödemeler ayrıca tanımlanıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yeni sistemde kullanıcıdan önce işlem türünü seçmesi isteniyor. 'Borç ödeme', 'sağlık', 'eğitim' gibi hazır başlıklardan biri seçilmediği takdirde, sistem otomatik olarak açıklama alanına yönlendiriyor. 20 karakterlik açıklama tamamlanmadan 'Gönder' butonu aktif hale gelmiyor.

Paranın kaynağına ya da kullanım amacına dair tutarsız veya yetersiz bilgi girilmesi durumunda ise bankalar, işlemi reddetme veya askıya alma yetkisine sahip.