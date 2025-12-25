Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yayınlanma:
Bankacılık sisteminde 1 Ocak 2026 itibarıyla büyük değişim. MASAK; mobil, internet ve ATM kanallı tüm para transferi işlemlerinde yapısal değişikliğe gidiyor.

Dijital bankacılık dünyasında "anonimlik" devri sona eriyor. IBAN üzerinden para gönderirken sadece "ödemeler" veya "kira" yazıp geçtiğiniz o günler artık tarih oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, hızla artan mobil bankacılık kullanımını fırsat bilen dolandırıcıların ve kara para aklama şebekelerinin önünü kesmek için finansal sistemin anahtarını yeniden kurguladı. 1 Ocak 2026 sabahı banka uygulamanızı açtığınızda, sizi çok daha şeffaf ve denetimli bir süreç bekliyor olacak.

ZORUNLA AÇIKLMA SİSTEMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından devreye alınan yeni mevzuata göre; ATM, mobil veya internet bankacılığı fark etmeksizin tüm transferlerde (EFT, FAST, Havale) paranın mahiyetini açıklamak zorunlu hale geliyor. Eğer sistemin sunduğu standart kategorilerin dışına çıkıp "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi ucu açık bir seçenek işaretlenirse, kullanıcıdan en az 20 karakter uzunluğunda anlamlı bir açıklama girmesi istenecek.

atmlerde-yeni-donem-basliyor.webp

200 BİN LİRALIK "KRİTİK EŞİK" VE UYARI MESAJI

Düzenlemenin en çok konuşulacak noktası ise tutar sınırı. Yapacağınız transferin toplam bedeli 200 bin lirayı aştığı anda, sistem sizi otomatik bir uyarı yazısıyla karşılayacak. Bu uyarı, paranın hangi amaçla, kime ve neyin karşılığında gönderildiğine dair detaylı bilgi paylaşılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatacak. 200 bin liralık bu baraj, sadece dijital kanallarda değil, banka ATM’lerinden yapılacak nakit bazlı transferlerde de geçerli olacak.

FORM DOLDURMADAN İŞLEM YAPILAMAYACAK KATEGORİLER

Bankalar, işlemin niteliğini netleştirmek adına müşterilerine artık rastgele değil, belirli başlıklar sunmak zorunda. Bu başlıklar arasında yer alması zorunlu olan bazı kategoriler şunlar:

İşlem KategorisiAçıklama Gereksinimi
Gayrimenkul / Araç AlımıSatış sözleşmesi veya tapu detayları gerekebilir.
Kripto / Dijital VarlıkVarlığın kaynağı ve platform bilgisi.
Borç / Hediye / YardımKişisel ilişkilerde bile 20 karakterlik net açıklama.
Şans Oyunları / BahisResmi platform onaylı ödeme zorunluluğu.
Eğlence / Sosyal Medyaİçerik üreticilerine veya platformlara yapılan ödemeler.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

  1. Seçim Yapın: Banka size "Borç ödeme", "Sağlık", "Eğitim" gibi hazır başlıklar sunacak.

  2. Detaylandırın: Eğer bu başlıklardan birini seçmezseniz, sistem sizi boş bir metin kutusuna yönlendirecek ve 20 karakter dolmadan "Gönder" butonunu aktif etmeyecek.

  3. Reddedilme Riski: Paranın kaynağına veya amacına dair tutarlı bilgi verilmemesi durumunda bankalar işlemi gerçekleştirme yetkisine sahip olmayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Ekonomi
Doğal gazdan elektiriğe EPDK yaptırımları katladı: Fatura kabaracak mı?
Doğal gazdan elektiriğe EPDK yaptırımları katladı: Fatura kabaracak mı?
GSS'de borçlar silindi ama nasıl? 'Ölü' borca af, canlıya zam!
GSS'de borçlar silindi ama nasıl? 'Ölü' borca af, canlıya zam!
Erdoğan imzayı attı: Şirketlerin borçlarına yapılandırma geldi!
Erdoğan imzayı attı: Şirketlerin borçlarına yapılandırma geldi!