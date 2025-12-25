Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Dijital bankacılık dünyasında "anonimlik" devri sona eriyor. IBAN üzerinden para gönderirken sadece "ödemeler" veya "kira" yazıp geçtiğiniz o günler artık tarih oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, hızla artan mobil bankacılık kullanımını fırsat bilen dolandırıcıların ve kara para aklama şebekelerinin önünü kesmek için finansal sistemin anahtarını yeniden kurguladı. 1 Ocak 2026 sabahı banka uygulamanızı açtığınızda, sizi çok daha şeffaf ve denetimli bir süreç bekliyor olacak.

ZORUNLA AÇIKLMA SİSTEMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından devreye alınan yeni mevzuata göre; ATM, mobil veya internet bankacılığı fark etmeksizin tüm transferlerde (EFT, FAST, Havale) paranın mahiyetini açıklamak zorunlu hale geliyor. Eğer sistemin sunduğu standart kategorilerin dışına çıkıp "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi ucu açık bir seçenek işaretlenirse, kullanıcıdan en az 20 karakter uzunluğunda anlamlı bir açıklama girmesi istenecek.

200 BİN LİRALIK "KRİTİK EŞİK" VE UYARI MESAJI

Düzenlemenin en çok konuşulacak noktası ise tutar sınırı. Yapacağınız transferin toplam bedeli 200 bin lirayı aştığı anda, sistem sizi otomatik bir uyarı yazısıyla karşılayacak. Bu uyarı, paranın hangi amaçla, kime ve neyin karşılığında gönderildiğine dair detaylı bilgi paylaşılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatacak. 200 bin liralık bu baraj, sadece dijital kanallarda değil, banka ATM’lerinden yapılacak nakit bazlı transferlerde de geçerli olacak.

FORM DOLDURMADAN İŞLEM YAPILAMAYACAK KATEGORİLER

Bankalar, işlemin niteliğini netleştirmek adına müşterilerine artık rastgele değil, belirli başlıklar sunmak zorunda. Bu başlıklar arasında yer alması zorunlu olan bazı kategoriler şunlar:

İşlem Kategorisi Açıklama Gereksinimi Gayrimenkul / Araç Alımı Satış sözleşmesi veya tapu detayları gerekebilir. Kripto / Dijital Varlık Varlığın kaynağı ve platform bilgisi. Borç / Hediye / Yardım Kişisel ilişkilerde bile 20 karakterlik net açıklama. Şans Oyunları / Bahis Resmi platform onaylı ödeme zorunluluğu. Eğlence / Sosyal Medya İçerik üreticilerine veya platformlara yapılan ödemeler.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?