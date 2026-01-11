Tokat'ta uçuruma yuvarlanan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı

Tokat'ta uçuruma yuvarlanan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı
Yayınlanma:
Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halindeyken uçurumdan yuvarlanan 27 yaşındaki Murat Alparslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Usta Hasan Köyü yolunda trajik bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Murat Alparslan kullandığı elektrikli bisikletle bir virajı alamayarak yol kenarındaki uçurumdan aşağı yuvarlandı.

4 SAAT BOYUNCA HABER ALINAMADI

Kazadan sonra Alparslan'dan yaklaşık 4 saat boyunca haber alınamayınca, endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

İtfaiye ekiplerinin zorlu bir çalışma sonucu uçurumdan çıkardığı Murat Alparslan, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Polis, kazanın nedeniyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

