Zeytinburnu'nda 3 ağaç fırtınadan devrildi: Bir kişi ağacın altında kaldı!

İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor. Daha önce AKOM ve Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından sağanak ve fırtına etkili olmaya başladı.

Kente etkili olan şiddetli rüzgar çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara neden olurken benzer bir haberde Zeytinburnu'ndan geldi.

3 AĞAÇ DEVRİLDİ: BİR KİŞİ AĞAÇLARIN ALTINDA KALDI

Zeytinburnu'nda sağanak ve fırtınanın etkili olduğu saatlerde 3 ağaç devrildi. Bir kişi devrilen ağacın altında kaldı.

İstanbul'da fırtına devam ediyor! Park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

Olay, saat 23.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Sağanak ve fırtınanın etkili olduğu saatlerde yol kenarında bulunan 3 ağaç devrildi.

O anlarda orada bulunan kişi ise devrilen ağacın altında kalarak yaralandı.

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralıya ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ve sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşınan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumun ilişkin bir açıklama yapılmadı.