İstanbul'da fırtına devam ediyor! Park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

İstanbul'da hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi Genelinde etkisini artırması beklenen rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşeceği öngörülmüştü. Yetkililerin uyarılarının ardından gece saatlerinde sağanak etkisini gösterirken fırtına da etkili olmaya başladı.

AĞAÇ, PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Beykoz’da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi Köşk Yolu Sokak’ta meydana geldi.

Sağanak yağmur ve fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

Ağaç kaldırma çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, araçlarda hasar meydana geldi.