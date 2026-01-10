İstanbul'u kırmızı kütle vurdu! Gök gürültülü sağanak ve fırtına görüş mesafesini kısalttı: Uyarı anında geldi

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak iki kıtada da etkisini artırdı. Ana arterlerde görüş düşerken bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Köprü ve sahil yollarında şiddetli rüzgâr sürüşü zorlaştırırken yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor. Vatandaşlara dikkatli olmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul başta olmak üzere Cumartesi gece saatlerinden itibaren yurdun büyük bir bölümü için etkili olacak fırtına ve kar yağışı konusunda peş peşe uyarılar yapılıyordu.

Bursa'da şiddetli fırtına park halindeki kamyoneti sürükledi: Devrilen duvar araçlara zarar verdiBursa'da şiddetli fırtına park halindeki kamyoneti sürükledi: Devrilen duvar araçlara zarar verdi

KIRMIZI KÜTLE MEGAKENTİ VURDU

İstanbul’da şiddetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak, etkisini gösterdi. Aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu. Zaman zaman şiddetli yağış yaşanması beklenirken, zaman zaman da sağanağın yerin fırtınaya bırakması bekleniyor.

TRAFİKTE GÖRÜŞ MESAFESİ KISALDI, YER YER YOĞUNLUK OLUŞTU

Olumsuz hava koşulları, megakentin Avrupa ve Anadolu yakasında da yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle ana arterlerde görüş mesafesi düşerken sürücüler hızlarını azaltmak zorunda kaldı. Trafikte yer yer yoğunluk oluştu.

Kısa süreli şiddetli sağanak, bazı noktalarda su birikintilerine neden olurken yayalar ve motosikletliler ilerlemekte güçlük yaşadı. Rüzgarın etkisiyle köprü geçişleri ve sahil yollarında sürüş koşulları da zorlaştı.

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattıOkulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı

VATANDAŞLAR UYARILDI

Kent genelinde yağışın aralıklarla sürmesi beklenirken, vatandaşlara su birikintileri bulunan alt geçit ve eğimli yollarda dikkatli olunması, mümkün oldukça toplu taşıma kullanılması, sürücülerin hız limitlerine uyması ve takip mesafesini koruması uyarısı yapıldı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı güncel uyarıları takip etmeleri konusunda İstanbulluları bilgilendirmeye devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

