Bursa'da şiddetli fırtına park halindeki kamyoneti sürükledi: Devrilen duvar araçlara zarar verdi

Yayınlanma:
Bursa’da fırtınanın hızı saatte 105,5 kilometreye ulaştı. Tam fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu. Park halindeki bir kamyonetin rüzgarla birlikte hareket ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Fırtınanın etkisiyle bahçe duvarı, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. 10 araçta hasar oluştu.

Bursa’da etkili olan tam fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 105,5 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi’nde bir binanın çatısı uçtu.

Valilik saat verdi uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!Valilik saat verdi uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL FIRTINANIN ETKİSİYLE SÜRÜKLENDİ

Büyük bir gürültüyle sokağa düşen çatı altında kalan bir otomobil hasar aldı. Merkez Osmangazi ilçesinde de bir iş yerinin önünde park halinde olan kamyonet, rüzgarla birlikte hareket etti.

İş yeri çalışanının koşarak direksiyona geçip durdurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BAHÇE DUVARI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Fırtına, bir evin bahçe duvarını yıktı. Yıkılan duvarın parçalarının üzerine düştüğü 7 otomobil, 2 kamyonet ve bir otobüste hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİK UYARDI: SABAHA KADAR SÜRECEK

Bursa’da fırtınanın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken Valilik, olası olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

