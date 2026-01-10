Valilik saat verdi uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da hava durumu gün içinde kademeli olarak sertleşecek. Saat 12.00 ile 18.00 arasında aralıklı sağanak yağışın etkili olması beklenirken, saat 18.00’den itibaren yağışın şiddetini artırarak gök gürültülü sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor.

LODOS VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın güneybatı yönünden (lodos) yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Valilik, fırtınanın yol açabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riskine karşı da vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK: KAR KAPIDA

İstanbul’un önümüzdeki günlere ait hava tahmin raporu, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların yerini dondurucu bir soğuğa bırakacağını gösteriyor. Bugün 7 ila 9 derece civarında seyreden sıcaklıkların, 12 Ocak’ta kar yağışıyla birlikte 2 dereceye kadar düşeceği, 13 Ocak’ta ise sıfırın altında 1 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.