İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak

Marmara, Ege ve Karadeniz'de kasırga etkisi yapan lodos, Türkiye genelinde olumsuzluklara neden oldu. Beraberinde hava sıcaklıklarında yükselişi de getiren çok şiddetli fırtına, peşi sıra gelecek soğuk ve sert havaya kısa bir mola verdirdi.

Mola bitti. Valilikler, Meteoroloji ve İBB AKOM tarafından yapılan uyarıları yapılan karlı hava Türkiye'ye giriş yaptı. Yurdun batısı önce fırtına ile karşılaşacak, sonra Doğu'da başlayan kar tüm haritaya yayılacak. Hafasonu için sarı kodla alarm veren Meteoroloji, bu kez 48 ilde yaşanacaklara karşı uyardı.

2 GÜN 48 ŞEHİR ALARMDA OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haftasonu boyunca etkili olacak fırtına ve yağışların; Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken Pazar günü düşeceği açıklandı. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

48 ilde şiddetli rüzgar ve fırtına beklenirken sarı kodla alarm verildi. O iller şu şekilde:

1. Afyonkarahisar 2. Ağrı 3. Artvin 4. Aydın 5. Balıkesir 6. Bilecik 7. Bingöl 8. Bitlis 9. Bolu 10. Bursa 11. Çanakkale 12. Denizli 13. Diyarbakır 14. Edirne 15. Erzincan 16. Erzurum 17. Eskişehir 18. Giresun 19. Gümüşhane 20. Hakkari 21. İstanbul 22. İzmir 23. Kars 24. Kastamonu 25. Kırklareli 26. Kocaeli 27. Kütahya 28. Manisa 29. Muğla 30. Muş 31. Rize 32. Sakarya 33. Siirt 34. Tekirdağ 35. Trabzon 36. Tunceli 37. Uşak 38. Van 39. Zonguldak 40. Bayburt 41. Batman 42. Şırnak 43. Bartın 44. Ardahan 45. Iğdır 46. Yalova 47. Karabük 48. Düzce

İSTANBUL ÖNCE UÇACAK SONRA LAPA LAPA KAR YAĞACAK!

Sarı kodlu alarm verilen iller arasında İstanbul da yer alırken, mega kent bir kez daha fırtına ile uçacak Pazar akşamı soğuyacak hava ile Pazartesi gününe kar yağışı ile başlayacak.

Uyarılar şu şekilde:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden bölgenin kuzey ve batısında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege’de kuvvetli fırtına; Marmara'da fırtına; Karadeniz ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla geneli sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, yer yer 9; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, öğle saatlerinden itibaren 3,5 ila 4,5 m, Görüş: Zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyi akşam saatlerine kadar doğulu yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.