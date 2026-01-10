Türkiye saatteki hızı 110 kilometreyi gören şiddetli lodos nedeniyle kasırgayı deneyimledi. Ağaçları yerinden söken, çatıları uçurup tekneleri batıran "çok kuvvetli fırtına", havaların nispeten ısınmasını da sağladı. Lodos şimdi de yerini kutuplardan gelip Balkanlar üzerinden Türkiye'ye girecek soğuk hava dalgasına bırakıyor.

Türkiye önce yeniden anlık darbelerle şiddetini artıran fırtınayı ardından İstanbul dahil olmak üzere çok sayıda yeri beyeza bürüyecek karlı havayı yaşayacak. Sıcaklıklar bir anda düşecek.

ORHAN ŞEN "KUTUP VORTEKSİ PARÇALANDI" DİYEREK UYARDI...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı harita ile 48 ile sarı kodla uyarı yaparken haftanın sert bir kapanış yapacağını duyurdu. Yeni haftaya için de kar yağışını açıkladı.

Pazartesi itibariyle yurt geneline etki edecek karlı hava akımının kaynağını ise Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı.

Geçtiğimiz yılın son haftalarında yaptığı açıklamada Ocak ayının ikinci haftasını işaret ederek kar yağışı beklediğini ifade eden Şen, gerçekleşen tahminini şöyle anlattı:

"Kuru soğuk var. Balkanlar civarından gelen bir soğuk var. Bunun nedeni kutup vorteksinin parçalanmış olması. soğuk hava kutuptan sarkmaya başladı. Fırtına, yağmur, kar önümüzdeki 15 gün devam edecek. Bugün soğuk hava geldi, yarın sıcak hava gelecek. Tam hastalık havası. Yarın lodos tekrar olacak."

İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak

İSTANBUL'DA OLACAKLARI ANLATTI

"Fırtınaya dikkat edelim. 60-70 km hıza ulaşabilir. Önceki fırtınadan yüzde 20 daha düşük olacak. Dünkü rüzgar anarmol bir durumdu. Biz ona hamle deriz. Hamle esnasında 110 km çıktı.

Yarın akşam saatlerine doğru yağmur kuvvetli gösteriyor. Pazar akşamından itibaren yeni bir soğuk hava geliyor. Balkanlardan gelen hava bütün Türkiye'de kar yağışı getirecek. Pazartesi günü İstanbul'a kar geliyor."

OKULLARI TATİL ETTİRECEK AÇIKLAMA GELDİ!

"Şehir içinde tutabilir. Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil olmasında fayda var. Çünkü bir kargaşa yaşanacak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi.

Pazartesi günü işiniz yoksa pek çıkmayın dışarı. Bugün Anadolu'da kar yağışı var. Ama bu kar yağışı pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir ve Salı sabah saatlerine kadar İstanbul'da kar olur."