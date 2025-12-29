Siirt'te seyir halindeki yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı!

Kaza, öğle saatlerinde Baykan ilçesi İkizler köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve kayganlaşan zemin, ulaşımda aksamalara yol açtı. Güzergah üzerinde seyir halinde olan ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede UMKE, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, minibüs içerisinde sıkışan ve yaralanan yolculara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Jandarma ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.