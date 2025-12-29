Kar ve buzlu yollarda düşmeden yürümenin 7 yolu

Kar ve buzlu yollarda düşmeden yürümenin 7 yolu
Yayınlanma:
Kar ve buzla kaplı yollarda yürümek, küçük bir dikkatsizlikle büyük kazalara yol açabilir. İşte düşmeden güvenle ilerlemenizi sağlayacak 7 etkili yöntem...

Kış aylarında etkisini artıran kar ve buz, yaya güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde gizli buzlanma nedeniyle yaşanan düşmeler, kırık ve burkulmalara yol açabiliyor.

Uzmanlar, doğru teknik ve küçük önlemlerle buzlu yollarda güvenli yürümenin mümkün olduğunu belirtiyor. İşte kar ve buzlu zeminlerde düşme riskini azaltan 7 etkili yöntem:

UYGUN AYAKKABI TERCİH EDİN

Kaymaz tabanlı, dişli ve yere tutunan ayakkabılar buzlu zeminlerde dengeyi artırır. Düz tabanlı ve sert tabanlı ayakkabılardan kaçınılmalıdır.

KÜÇÜK VE YAVAŞ ADIMLAR ATIN

Normal yürüyüşten farklı olarak kısa adımlar atmak ve yavaş ilerlemek dengeyi korumaya yardımcı olur. Acele etmek düşme riskini artırır.

ELLERİNİZİ SERBEST BIRAKIN

Ellerin cepte olması denge kaybında refleksleri kısıtlar. Dengenizi sağlamak için ellerinizi serbest tutun.

VÜCUDU HAFİF ÖNE EĞİN

Buzlu zeminde hafifçe öne eğilerek yürümek, ağırlık merkezini dengelemeye yardımcı olur ve ani kaymaları önler.

kar-ve-buz.jpg

Soğuk havalarda üşümemek için giyinme tüyolarıSoğuk havalarda üşümemek için giyinme tüyoları

BUZLU ALANLARI FARK ETMEYE ÇALIŞIN

Parlak ve cam gibi görünen yüzeyler gizli buzlanma olabilir. Özellikle kaldırım kenarları, yaya geçitleri ve gölgede kalan bölgelerde dikkatli olun.

ALTERNATİF GÜVENLİ YOLLARI TERCİH EDİN

Mümkünse tuzlanmış, kumlanmış veya insanların yoğun kullandığı yolları seçin. Daha güvenli zeminler riski azaltır.

DÜŞMEYE KARŞI HAZIRLIKLI OLUN

Kayma hissedildiğinde ani hareketlerden kaçının. Düşme anında dizleri ve elleri korumaya çalışarak yaralanma riski azaltılabilir.

KAR VE BUZLU YOLLARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kış aylarında etkili olan kar yağışı ve buzlanma, hem sürücüler hem de yayalar için ciddi riskler oluşturuyor. Uzmanlar, olası kazaların önüne geçebilmek için dikkat edilmesi gereken noktalara karşı uyarıyor. İşte kar ve buzlu yollarda alınması gereken önlemler:

Yavaş ve kontrollü hareket edin: Ani hızlanma, fren ve keskin dönüşlerden kaçının.

Uygun ayakkabı tercih edin: Kaymaz tabanlı, yere iyi tutunan ayakkabılar kullanın.

Kısa adımlar atın: Dengede kalmak için küçük ve sağlam adımlarla yürüyün.

Ellerinizi serbest bırakın: Dengenizi korumak için elleriniz cebinizde olmasın.

Buzlanma riskine dikkat edin: Gölge alanlar, köprü üstleri ve kaldırımlar daha çabuk donar.

Toplu taşıma ve merdivenlerde tutunun: Tutacaklardan destek alın, acele etmeyin.

KARLI HAVALARDA PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL SAĞLIĞI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Kış aylarının en çetin yüzü olan kar ve soğuk havalar, hem fiziksel hem de psikolojik sağlığımızı etkileyebiliyor.

Uzmanlar, özellikle kar yağışı ve düşük sıcaklıkların günlük yaşamı zorlaştırabileceğini belirtiyor. İşte soğuk ve karlı havalarda sağlığınızı korumanın yolları:

YETERLİ VE DENGELİ BESLENİN

Soğuk havalarda metabolizma daha hızlı çalışır, bu nedenle enerji ihtiyacı artar. Vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Özellikle C vitamini ve omega-3 içeren besinler soğuk kış günlerinde vücut direncini artırır.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Karlı havalarda açık havada yürüyüş veya evde egzersiz yapmak hem fiziksel sağlığınızı korur hem de depresyon ve stresle mücadelede etkilidir. Kardiyo ve esneme hareketleri, kas ve eklem sağlığını destekler.

GÜNEŞ IŞIĞINDAN FAYDALANIN

Kış aylarında gün ışığı süresi azalır, bu da ruh halinizi olumsuz etkileyebilir. Mümkünse gün içinde güneş ışığından faydalanın ya da D vitamini takviyesi almayı düşünün.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

