Soğuk havalarda üşümemek için giyinme tüyoları
Yayınlanma:
Kış mevsimiyle birlikte düşen hava sıcaklıkları, doğru giyinmediğinizde üşümenize ve rahatsızlık hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle soğuk havalarda hem sıcak kalmanızı sağlayacak hem de şıklığınızı koruyacak giyinme tüyoları büyük önem taşıyor.

Kış mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, özellikle dışarıda vakit geçirenler için üşüme riskini artırıyor.

Uzmanlar, soğuk havalarda doğru giyinmenin hem sağlığı koruduğunu hem de günlük yaşamı kolaylaştırdığını belirtiyor. İşte kış aylarında üşümemek için dikkat edilmesi gereken giyinme tüyoları:

KAT KAT GİYİNİN

Tek kalın kıyafet yerine, ince katmanlar halinde giyinmek vücut ısısını dengede tutar. Termal içlikler, tişört ve kazak gibi katmanlar hem ısıyı hapseder hem de gerektiğinde katları çıkarma kolaylığı sağlar.

DOĞRU KUMAŞ SEÇİMİ

Pamuk, yün ve polar gibi doğal ve ısı tutan kumaşlar tercih edilmeli. Sentetik kumaşlar terlemeye neden olarak vücut ısısının düşmesine yol açabilir.

sogukhava.jpg

BAŞ VE BOYUN KORUMASI

Vücut ısısının önemli bir kısmı baş ve boyundan kaybeder. Bere, atkı ve kapüşon kullanmak soğuğu engellemenin etkili yollarındandır.

ELDİVEN VE ÇORAP KULLANIMI

Eller ve ayaklar en çabuk üşüyen bölgeler arasındadır. Kalın çoraplar, eldivenler ve mümkünse su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir.

DIŞ KATMAN SEÇİMİ

Rüzgar ve suya dayanıklı montlar, soğuğun etkisini azaltır. Montun altına hafif fakat ısı tutan giysiler eklemek ideal kombinasyon sağlar.

SOĞUK HAVALAR İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Kış aylarının gelmesiyle birlikte havalar soğumaya başladı. Uzmanlar, soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek ve vücudu sıcak tutmak için beslenmeye daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, soğuk havalarda nasıl beslenmeli?

İşte dikkat edilmesi gerekenler:

SICAK VE BESLEYİCİ ÇORBALAR TÜKETİN

Kış aylarında çorba, hem vücut ısısını korumaya yardımcı oluyor hem de vitamin ve mineral alımını artırıyor. Özellikle mercimek, sebze ve tavuk çorbaları kışın önerilen besinler arasında.

MEVSİM SEBZE VE MEYVELERİNİ TERCİH EDİN

Havuç, brokoli, kabak, portakal ve mandalina gibi C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler, bağışıklığı destekliyor. Uzmanlar, mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin hastalıklara karşı vücudu koruduğunu vurguluyor.

PROTEİN ALIMINA ÖZEN GÖSTERİN

Kışın enerji ihtiyacı arttığı için proteinli besinler önem kazanıyor. Et, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri ile baklagiller, vücudun enerji dengesini korumasına yardımcı oluyor.

SOĞUK HAVALARDA NEDEN BU KADAR ÜŞÜYORUZ?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle dışarıda geçirilen zamanlar, vücutta belirgin bir üşüme hissi yaratıyor. Peki, soğuk havalarda neden bu kadar üşüyoruz? Uzmanlar, üşümenin hem çevresel hem de vücudun iç mekanizmalarından kaynaklandığını belirtiyor.

ok-usumek.jpg

Vücut sıcaklığının düşmesi, özellikle eller, ayaklar ve yüz bölgesinde hissedilen üşümenin temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Bu durum, vücudun hayati organlarını koruma amacıyla kan akışını sınırlandırmasından kaynaklanıyor. Kan akışı azaldıkça, ekstremitelerdeki sıcaklık düşüyor ve üşüme hissi artıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

