Soğuk havalarda kalbi koruyacak 10 altın öneri
Yayınlanma:
Soğuk havaların etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde, düşen sıcaklıklar kalp sağlığını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlar ise kalbi korumak ve olası riskleri azaltmak için günlük hayatta alınabilecek 10 altın öneriye dikkat çekiyor.

Kış aylarında düşen hava sıcaklıkları, kalp ve damar hastalıkları açısından riski artırabiliyor. Soğuk havanın damarları büzmesi ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olması, özellikle risk grubundaki kişiler için ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Uzmanlar, basit ama etkili önlemlerle kalp sağlığını kış aylarında da korumanın mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

İşte soğuk havalarda kalbi koruyacak 10 altın öneri:

1. SOĞUĞA KARŞI KAT KAT GİYİNİN

Ani ısı kaybı damarların daralmasına neden olur. Özellikle baş, boyun ve göğüs bölgesini sıcak tutmak kalp yükünü azaltır.

2. SABAH ERKEN SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAKTAN KAÇININ

Soğuk havanın en yoğun hissedildiği sabah saatleri, kalp krizi riskinin arttığı zaman dilimleridir.

3. AÇIK HAVADA ANİ VE AĞIR EGZERSİZ YAPMAYIN

Soğukta yapılan kontrolsüz fiziksel aktiviteler kalbi zorlayabilir. Egzersiz öncesi mutlaka ısının.

4. TUZ VE DOYMUŞ YAĞ TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Kışın artan tuzlu ve yağlı yiyecek tüketimi tansiyonu yükselterek kalp sağlığını tehdit eder.

5. SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN

Soğuk havayla birlikte sigara damarları daha fazla daraltarak kalp krizini tetikleyebilir.

6. BOL SIVI TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN

Soğuk havalarda susuzluk hissi azalır ancak vücudun su ihtiyacı devam eder. Yeterli sıvı alımı kan dolaşımını destekler.

7. GRİP VE ENFEKSİYONLARA KARŞI ÖNLEM ALIN

Grip gibi enfeksiyonlar kalbi zorlayabilir. Aşı ve hijyen önlemleri bu açıdan büyük önem taşır.

8. DÜZENLİ UYKU VE STRES KONTROLÜ SAĞLAYIN

Uykusuzluk ve stres, kalp ritmini ve tansiyonu olumsuz etkileyebilir.

9. KALP İLAÇLARINI DÜZENLİ KULLANIN

Doktor tarafından verilen ilaçların kış aylarında da aksatılmaması hayati önem taşır.

10. BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi belirtiler ihmal edilmemeli, vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

