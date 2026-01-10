İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi

Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 7 dev şirkete yönelik düzenlenen "altın kaçakçılığı" operasyonu, piyasalardaki tekelcilik ve karaborsa düzenini gün yüzüne çıkardı.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, devletin koyduğu kota yasaklarını delerek yurt dışından kaçak yollarla altın getirenlerin yarattığı tahribatı verilerle paylaştı.

Operasyon sonrası piyasaların nefes aldığını belirten Memiş, özellikle gümüşte 15 güne varan randevu sıraları ve fahiş işçilik farkları üzerinden piyasalar ile Kapalıçarşı'daki makas farkına işaret etti.

KAPALIÇARŞI’DA KARABORSA DÜZENİ VE 100 MİLYARLIK ZARAR

Piyasalarda uygulanan ithalat kotasının suiistimal edilmesi, hem devleti hem de tüketiciyi ağır bir yükün altına soktu. İslam Memiş, operasyon yapılan şirketlerin dışarıdan kaçak altın getirerek kamuya 100 milyar liralık bir zarar verdiğini vurguladı.

Kotayı delenlerin piyasada suni bir fiyat artışı yarattığını belirten Memiş, gümüş piyasasındaki durumu şu sözlerle özetledi:

"Kapalıçarşı'da gümüş yok, 15 günde randevu veriyorlar. Bu kotayı delenler yurtdışından kaçak altın getirdiler, devletin yasağına karşı geldiler. Külçe gümüşe piyasada 100 dolar işçilik isteniyor. Bu balon patlamadan önce 10 dolardı. Buralarda da bir karaborsa durumu var. Halk pahalı bir şekilde altın ve gümüş almış oluyor."

KOTA YASAĞI KALKINCA FİYATLARDA SERT GERİLEME BEKLENİYOR

Altın ve gümüş ticaretinde tekelciliği sonlandıracak adımın 2026 yılında atılacağı öngörülüyor. İslam Memiş, 2026 yılında Türkiye’de altın ithalatındaki kota yasağının kalkacağını ifade ederek, bu gelişmenin fiyatlar üzerindeki etkisinin kademeli ancak sert olacağını söyledi.

Kotanın kalkması durumunda gram altın fiyatlarında ilk etapta 100 liralık bir gerileme yaşanacağını belirten Memiş, bu düşüşün ilerleyen süreçte bin lirayı bulabileceğini iddia etti.

ALTIN TİCARETİNDE 30 BİN TL SINIRI GELİYOR

Sadece fiyatlar değil, altının el değiştirme biçiminde de köklü bir değişikliğe gidiliyor. 2025 yılında devreye giren yeni karara göre, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında nakit alışverişine sınır getirildi.

Yeni dönemde tüketiciler 30 bin liraya kadar olan altın alışverişlerini elden yapabilirken, bu tutarın üzerindeki tüm işlemler bankalar üzerinden havale veya EFT yoluyla gerçekleştirilmek zorunda olacak.