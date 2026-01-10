İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi

İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Yayınlanma:
Kapalıçarşı'da yapılan operasyonla altında ithalat kotasını delenlere ket vurulduğunu söyleyen İslam Memiş, fiziki altın ve gümüşün karaborsaya düştüğünü bildirdi. Operasyon sonrası fiyatların değişeceğini açıkladı.

Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 7 dev şirkete yönelik düzenlenen "altın kaçakçılığı" operasyonu, piyasalardaki tekelcilik ve karaborsa düzenini gün yüzüne çıkardı.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, devletin koyduğu kota yasaklarını delerek yurt dışından kaçak yollarla altın getirenlerin yarattığı tahribatı verilerle paylaştı.

Bakanlıktan altın ithalatına kritik düzenleme! Yöntem ifşa olunca düğmeye bastılarBakanlıktan altın ithalatına kritik düzenleme! Yöntem ifşa olunca düğmeye bastılar

Operasyon sonrası piyasaların nefes aldığını belirten Memiş, özellikle gümüşte 15 güne varan randevu sıraları ve fahiş işçilik farkları üzerinden piyasalar ile Kapalıçarşı'daki makas farkına işaret etti.

KAPALIÇARŞI’DA KARABORSA DÜZENİ VE 100 MİLYARLIK ZARAR

2022/06/03/diyarbakirda-14-milyon-tllik-kuyumcu-vurgunu-5104-dhaphoto5.jpg

Piyasalarda uygulanan ithalat kotasının suiistimal edilmesi, hem devleti hem de tüketiciyi ağır bir yükün altına soktu. İslam Memiş, operasyon yapılan şirketlerin dışarıdan kaçak altın getirerek kamuya 100 milyar liralık bir zarar verdiğini vurguladı.

Altın ABD verisine rağmen yükseldiAltın ABD verisine rağmen yükseldi

Kotayı delenlerin piyasada suni bir fiyat artışı yarattığını belirten Memiş, gümüş piyasasındaki durumu şu sözlerle özetledi:

"Kapalıçarşı'da gümüş yok, 15 günde randevu veriyorlar. Bu kotayı delenler yurtdışından kaçak altın getirdiler, devletin yasağına karşı geldiler. Külçe gümüşe piyasada 100 dolar işçilik isteniyor. Bu balon patlamadan önce 10 dolardı. Buralarda da bir karaborsa durumu var. Halk pahalı bir şekilde altın ve gümüş almış oluyor."

KOTA YASAĞI KALKINCA FİYATLARDA SERT GERİLEME BEKLENİYOR

Altın ve gümüş ticaretinde tekelciliği sonlandıracak adımın 2026 yılında atılacağı öngörülüyor. İslam Memiş, 2026 yılında Türkiye’de altın ithalatındaki kota yasağının kalkacağını ifade ederek, bu gelişmenin fiyatlar üzerindeki etkisinin kademeli ancak sert olacağını söyledi.

Altın kaçakçılarının yöntemi ifşa oldu! Mücevher diye getirip eritip eritip satmışlarAltın kaçakçılarının yöntemi ifşa oldu! Mücevher diye getirip eritip eritip satmışlar

Kotanın kalkması durumunda gram altın fiyatlarında ilk etapta 100 liralık bir gerileme yaşanacağını belirten Memiş, bu düşüşün ilerleyen süreçte bin lirayı bulabileceğini iddia etti.

ALTIN TİCARETİNDE 30 BİN TL SINIRI GELİYOR

2021/12/13/altin-fiyatlari.jpg

Sadece fiyatlar değil, altının el değiştirme biçiminde de köklü bir değişikliğe gidiliyor. 2025 yılında devreye giren yeni karara göre, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında nakit alışverişine sınır getirildi.

Yeni dönemde tüketiciler 30 bin liraya kadar olan altın alışverişlerini elden yapabilirken, bu tutarın üzerindeki tüm işlemler bankalar üzerinden havale veya EFT yoluyla gerçekleştirilmek zorunda olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Ekonomi
Ormandan çevrilen araziler için ödeme süresi uzatılıyor
Ormandan çevrilen araziler için ödeme süresi uzatılıyor
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü