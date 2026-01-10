Altın ABD verisine rağmen yükseldi

Altın ABD verisine rağmen yükseldi
ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisine odaklanan altın, beklentinin altında gelen veriye rağmen yükselişini sürdürdü.

ABD verilerine odaklanan altın fiyatları haftayı yüksek kapattı.

Cuma günü kar realizasyonlarının etkisiyle 6.194 TL seviyelerinden güne başlayan gram altın, küresel piyasalardan gelen verilerin etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Özellikle ABD’den gelen istihdam rakamlarının beklentilerin altında kalması, altındaki ateşi yeniden körükledi.

ABD İSTİHDAM VERİSİ PİYASALARI SARSTI

Küresel ekonomideki yavaşlamanın bir işareti olarak görülen ABD istihdam raporu, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Aralık ayında piyasa beklentisi olan 73 binin altında kalarak 50 bin kişi olarak gerçekleşti.

Bu gelişmenin ardından dolar karşısında güç kazanan ons altın, 4.508 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.

GRAM ALTINDA HAFTA SONU REKORU

İç piyasada altın fiyatları, hem küresel ons değerindeki artış hem de yerel döviz kurlarındaki hareketlilikle yeni zirvelere yaklaştı.

10 Ocak 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla kuyumcularda ve piyasalarda oluşan güncel satış rakamları şu şekilde yansıdı:

Gram Altın: 6.251,35 TL

Çeyrek Altın: 10.454,00 TL

Yarım Altın: 20.907,00 TL

Tam Altın: 41.654,00 TL

Cumhuriyet Altını: 41.654,00 TL

KÜÇÜK YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANA ERİŞEMİYOR

Haftanın son işlem gününde denge arayışında olan altın piyasası, hafta sonuna hızlı bir giriş yaptı. Tatil gününün ilk saatlerinden itibaren fiyatları sorgulayan emekliler ve ücretli çalışanlar, birikimlerini altına yönlendirme konusunda giderek daha fazla zorlanıyor.

Dün yer yer zirveyi test eden fiyatlar, güncel verilerle birlikte halkın alım gücünü bir kez daha sınamaya başladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

