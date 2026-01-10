Bakanlıktan altın ithalatına kritik düzenleme! Yöntem ifşa olunca düğmeye bastılar

Altın ithalatına getirilen kota ve vergi yükümlülüklerini yasa dışı yollarla deldiği tespit edilen suç örgütüne yönelik dün İstanbul’da yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ALEKS Metal, Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. gibi tanınmış 7 şirkete eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şirket yöneticileri ve sahipleri hakkında arama ve gözaltı işlemleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erol Kurtulmuş’un da aralarında bulunduğu şüpheliler; “suç örgütü kurmak ve üye olmak”, “kaçakçılık”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet” ve “Merkez Bankası mevzuatını ihlal” gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya.

YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre; operasyonun temelini, Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı 86 sayfalık detaylı rapor oluşturdu. Rapora göre, şüpheli firmalar ithalat kotasını ve yüzde 20’lik ek mali yükümlülüğü aşmak için saf altını “işlenmiş mücevher” gibi göstererek ülkeye soktu. Bu yöntemle kota sonrası mücevher ithalatında yüzde 90’lık bir artış yaşandığı saptandı.

Raporda ayrıca, 24 ayara yakın ürünlerin düşük ayarlıymış gibi gösterilip mücevher adı altında ithal edildiği ve sonrasında eritilerek yeniden külçe altına dönüştürüldüğü belirtildi. Bu durumun piyasada dengesizlik ve kamu zararına yol açtığı vurgulandı.

YENİ DÜZENLEME İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Ticaret Bakanlığı, söz konusu kaçakçılık yönteminin önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlığında. Bundan böyle kota aşımı veya şüpheli ithalat yapan firmalar, getirdikleri ürünler için Darphane ve Damga Matbaası tarafından hazırlanmış "ayar raporu" sunmak zorunda olacak.