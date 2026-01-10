Altın kaçakçılarının yöntemi ifşa oldu! Mücevher diye getirip eritip eritip satmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "3. Dalga" operasyonunda, aralarında ALEKS Metal, Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion gibi sektörün tanınmış isimlerinin bulunduğu 7 şirkete baskın yapıldı. Erol Kurtulmuş'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütü üyeleri; nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Türk parasının kıymetini koruma kanununa muhalefet gibi ağır suçlarla itham ediliyor.

SAF ALTINI MÜCEVHER GÖSTERİP KOTAYI AŞMIŞLAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı 86 sayfalık rapor, hilenin boyutlarını gözler önüne serdi. Firmaların aylık 12 tonluk ithalat kotasını ve %20 ek mali yükümlülüğü ödememek için saf altını "işlenmiş mücevher" beyanıyla yurda soktuğu saptandı. Kota sonrası mücevher ithalatında görülen %90’lık fahiş artışın, bu sahte beyanlardan kaynaklandığı belgelendi.

KILIF MÜCEVHER, İÇERİK 24 AYAR ALTIN

Rapordaki en çarpıcı detay ise ithal edilen ürünlerin niteliği oldu. Şüphelilerin, 24 ayar saf altına yakın ayardaki ürünleri düşük ayarlı mücevherat gibi göstererek ithal ettikleri, ardından bu ürünleri eriterek yeniden külçe altına dönüştürdükleri belirlendi. Bu yöntemle milyarlarca liralık vergi ve kota yükümlülüğünden kaçıldığı vurgulandı.

KAÇAKÇILIĞA KARŞI "DARPHANE" KİLİDİ

Ticaret Bakanlığı, deşifre edilen bu kaçakçılık yönteminin önünü kesmek için radikal bir değişikliğe gidiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, ithalat limitlerini aşan veya şüpheli görülen tüm firmalardan, getirdikleri ürünler için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden alınmış "ayar raporu" sunmaları istenecek. Bu sayede, mücevher görünümlü saf altın ithalatının tamamen engellenmesi hedefleniyor.