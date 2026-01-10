Altın yatırımcısı rotayı kırdı: Borsada patlama yaptı

Jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerle birlikte "güvenli liman" arayışına giren yatırımcı, rotasını Borsa İstanbul’daki altın tabanlı finansal enstrümanlara kırdı. Darphane'nin altın sertifikası borsada patlama yaptı.

2025 yılı boyunca kırdığı rekorlarla piyasalardaki güçlü etkisini sürdüren altın rallisi, 2026’nın ilk haftalarında da yükselişine hız kesmeden devam etti. Özellikle Darphane Altın Sertifikası, ons altındaki yükselişi yakından takip ederek yatırımcısına sunduğu yüksek getiri potansiyeliyle ilgiyi canlı tuttu.

ALTIN YATIRIMCISI ROTAYI KIRDI

Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 486 dolar sınırında hareket ettiği, gram altının ise 6 bin lira eşiğini aşarak 6 bin 323 TL seviyelerinden günü tamamladığı süreçte, sertifika tarafında da hareketli günler yaşanıyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmaya rağmen Borsa İstanbul’da işlem gören Darphane Altın Sertifikası, rekor getiri oranlarıyla yatırımcının odak noktası olmayı sürdürüyor.

2026 yılına 101,23 lira seviyesinden güçlü bir giriş yapan Darphane Altın Sertifikası, küresel piyasalardaki kısmi kâr satışlarına paralel olarak 9 Ocak itibarıyla 95,69 liraya geriledi.

BORSADA PATLAMA YAPTI

Son 6 ayda %108 değer kazanan sertifika, fiziki altın piyasasının ötesinde bir performans sergiliyor.

Ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle yaşanan son dalgalanmaya rağmen, sertifikanın orta ve uzun vadeli performansı göz dolduruyor. Son bir ayda yaklaşık %22,05 değer kazanan Darphane Altın Sertifikası, son 6 aylık periyotta ise %108’e varan bir prim yaparak dijital altın yatırımları arasında öne çıktı.

Piyasalardaki kısa süreli düzeltme hareketlerine rağmen yatırımcı iştahının sönmemesi, altına dayalı kağıtlara olan güveni bir kez daha teyit etti.

Uzmanlar, Borsa İstanbul’da işlem gören bu sertifikaların hem likidite avantajı hem de fiziki altına erişim kolaylığı nedeniyle 2026’nın geri kalanında da portföylerin vazgeçilmezi olmaya aday olduğunu belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

