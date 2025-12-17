Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı

Küresel riskler ve iç piyasadaki dengelerin etkisiyle hem ons fiyatında hem de gram fiyatında rekor üstüne rekor kırarak yılı kapatmaya hazırlanan altın, herkesin gözdesi oldu. Altın geçtiğimiz yıldan bu yana yükseliş istikrarını sürdürürken talepte de artış yaşandı.

Geleneksel olarak biriktirilen fiziksel altın ve dijital alımlara alternaf olarak altın sertifikası öne çıktı.

BU ALTIN DİĞERLERİNDEN DAHA DEĞERLİ

Altın yatırımcılarının risk almaktan çekinmemesiyle piyasalarda sarı maden iştahı devam ediyor. Küresel merkez bankalarının faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi, jeopolitik riskler gibi sebepler altına olan talebi artırıyor.

Altın kuyumculardan fiziken, bankalar üzerinde kaydi olarak alınıp satılabiliyor. 2022 yılından bu yana ise sertifika olarak borsada işlem görüyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılında halka arz ettiği ALTIN S1 sertifikaları, gram altından daha yüksek bir fiyata işlem görmeye başladı.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre ALTIN S1 sertifikası altından daha değerli duruma geldi. Piyasa 500 milyon adet sertifika bulunmasından dolayı fiyatlar her geçen gün artıyor.

GRAMI KATLADI

Gram altın yaklaşık 5 bin 900 lirayken 1 grama ulaşmak için alınan 100 ALTIN S1 sertifikasının değeri 8 bin 530 liraya yaklaştı. Darphane'nin arz ettiği ALTIN S1, gram altının yaklaşık 1.44 katı değerlenerek göz doldurdu. Diğer bir değişle aradaki fark yüzde 45'e yaklaştı.

ALTIN S1 sertifikasının fiyatlarının gram altınla eşanlı fiyatlanması için ise Darphane'nin yeni arzda bulunması gerekiyor.

Alım-satım arasındaki marjın az olması, komisyon oranlarının düşüklüğü, çalınma riskinin bulunmaması, stopaj vergisinin olmaması gibi avantajlar yatırımcıları ALTIN S1'e çekiyor. ALTIN S1 sertifikasıyla alınan altınlar 0,995 saflığında olurken her sertifika 0,01 gram altın olarak satılıyor. 100 sertifika alan 1 gram altın almış oluyor.

PİYASADA NE KADAR ALTIN SERTİFİKASI VAR?

2022 yılında yapılan halka arzla birlikte 500 milyon adet sertifika satışa sunuldu. 500 milyon sertifikanın karşılığı da 5 ton altına denk geliyor.

ALTIN S1 sertifikası borsada işlem görüyor ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları vasıtasıyla alınıp satılabiliyor. Talep edilmesi halinde sertifika durumundaki altınlar fiziki olarak teslim ediliyor. Her yatırımcı için fiziki dönüşüm tutarı minimum 50 gram ve 50 gram üzeri için 10 gramın katları olacak şekilde yapılıyor. Azami fiziki dönüşüm miktarı günlük bin gram olarak belirlendi.

FİZİKİ ALTINA NASIL DÖNÜŞÜYOR?

Fiziki altına dönüşüm, Darphane merkezine giderek ya da aracı kuruma bildirim yaparak oluyor. Adrese teslim için de ekstra ücret talep ediliyor.

ALTIN S1 sertifikasının fiyatı fiziki ya da kaydi altın fiyatını aştığı için alım-satım yaparken piyasa şartlarını, oluşabilecek sertifika fiyatı düşüş risklerini göz önüne almanız gerekiyor. Kar ve zarar bilinci altında işlem yapmanız menfaatinize olacaktır.