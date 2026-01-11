Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!

Altay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, öğrenci ve gençlik şehri olan Konya'nın, en uygun toplu ulaşım ücretiyle farkını ortaya koyduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ÖĞRENCİ ULAŞIMI KONYA'DA"

Gençlerin ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Onların hayallerine, eğitim yolculuklarına destek olmak için, başta eğitim destekleri olmak üzere her konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da. Şehrimizde öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini 2025'in ağustos ayından bu tarafa 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026'da da Türkiye’nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya'da sunuyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

Altay, Konya'nın 22,5 lira olarak belirlenen tam biniş ücretiyle de büyükşehir belediyeleri arasında en uygun taşımayı sağlayan şehirlerden biri olduğunu ifade etti.