Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da. Öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini 2025'in ağustos ayından bu tarafa 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026'da da Türkiye'nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya'da sunuyor olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Altay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, öğrenci ve gençlik şehri olan Konya'nın, en uygun toplu ulaşım ücretiyle farkını ortaya koyduğunu belirtti.

Edirne'de toplu ulaşıma zam! İşte yeni ücretlerEdirne'de toplu ulaşıma zam! İşte yeni ücretler

.jpg

"TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ÖĞRENCİ ULAŞIMI KONYA'DA"

Gençlerin ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Onların hayallerine, eğitim yolculuklarına destek olmak için, başta eğitim destekleri olmak üzere her konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da. Şehrimizde öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini 2025'in ağustos ayından bu tarafa 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026'da da Türkiye’nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya'da sunuyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

Altay, Konya'nın 22,5 lira olarak belirlenen tam biniş ücretiyle de büyükşehir belediyeleri arasında en uygun taşımayı sağlayan şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak:AA

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Ekonomi
22 bin liralık asgari ücret 28 bin liradan daha değerli
22 bin liralık asgari ücret 28 bin liradan daha değerli
Konkordatolar mercek altında: 82 milyon TL ceza kesildi
Konkordatolar mercek altında: 82 milyon TL ceza kesildi