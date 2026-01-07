Edirne'de toplu ulaşıma zam! İşte yeni ücretler

Edirne Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında toplandı. Gündem dışı görüşülen kararla Serhad Birlik ulaşım ücretlerine zam kararı oy birliği ile geçti.

Alınan karar doğrultusunda sivil biniş ücreti 26 lira 45 kuruştan 32 liraya yükseldi.

KREDİ KARTIYLA BİNİŞ 40 LİRA OLDU

Öğrenciler için geçerli olan 16 lira 40 kuruşluk biniş ücreti ise 21 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Edirne Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda öğrenci biniş ücretlerine gelen 5 lira 10 kuruş ücret farkı 3 ay boyunca belediye tarafından karşılanacak.

Kredi kartıyla biniş 40 lira, QR bilet de 42 lira olarak belirlendi.

Öte yandan Edirne'de servis ücretleri de 0-3 kilometre arasında 2 bin 350 lira, 3-6 kilometre arasında 2 bin 800 lira, 6-10 kilometre arasında 3 bin 250 lira ve 10-15 kilometre arasında 3 bin 600 lira olarak tespit edildi.