Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası 375 bin vatandaş için ücretsiz ulaşım desteği başlattığını açıkladı.

İlk aşamada yaklaşık 375 bin vatandaşı kapsayacak olan bu destek programı, belediyenin hizmet kapasitesinin artmasıyla birlikte daha da yaygınlaştırılacak. Yeni otobüs alımları tamamlandıkça uygulamadan yararlanan kişi sayısının kademeli olarak artırılması planlanıyor. 18-65 yaş arasındaki tüm sosyal yardım alan kişiselleştirilmiş EGO kart sahipleri bu haktan faydalanabilecek.

GEÇERLİ OLDUĞU ULAŞIM AĞLARI

Ücretsiz ulaşım desteği kentin geniş ulaşım ağını kapsayacak şekilde tasarlandı. Vatandaşlar bu haklarını EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinin yanı sıra raylı sistemler olan ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında da kullanabilecek. Böylece şehrin her noktasına erişim imkanı sağlanacak.

TRAFİK VE SOSYAL EŞİTLİK HEDEFLERİ

Uygulamanın temel amaçları arasında ulaşıma erişimde sosyal eşitliğin güçlendirilmesi, özel araç kullanımının teşvik edilmemesi ve şehir trafiğinin rahatlatılması yer alıyor. Dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımını artırması beklenen bu ücretsiz ulaşım desteğinin Ocak ayı içinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

