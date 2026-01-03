Mansur Yavaş'tan Ankara'daki su sorununa yanıt

Çamlıdere Barajı’ndaki incelemeleri sırasında konuşan Mansur Yavaş, Başkent'in en zorlu kuraklık senaryolarına karşı güçlü bir su rezervine kavuştuğunu vurguladı. Yavaş, "Burada, hiç yağmur yağmasa bile yaklaşık 200 günlük suyumuz var. Yüzey suyunu Ankara’ya aktarmak için uzun süredir devam eden çalışmalarda son platformun tamamlanmasıyla birlikte basınç ve su problemi ortadan kalkacak" dedi. Ayrıca, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunarak, ihtiyaca uygun kullanım sağlanması durumunda bu sürenin bir yılın üzerine çıkabileceğini belirtti.

BASINÇ SORUNUNUN KAYNAĞI: ESKİ SİSTEMLER

Kent merkezinde, özellikle yüksek kotlarda yaşanan basınç sorunlarına değinen Yavaş, bu durumun iktidar tarafından hedef alınmasına rağmen asıl nedenin eski sistemlerin kapasite yetersizliği olduğunu söyledi. Gerede Projesi’nden beklenen suyun kuraklık nedeniyle tam sağlanamadığını kaydeden Yavaş, geçmişte yapılan "2050’ye kadar su sorunu olmayacak" öngörülerinin iklim kriziyle bozulduğunu ifade etti. Yavaş, ekiplerin kimseyi susuz bırakmadan dengeli bir dağıtım için sahada alternatif çözümler ürettiğini vurguladı.

CUMARTESİ GÜNÜ KRİTİK ADIM: ÜÇÜNCÜ DUBA DEVREYE GİRİYOR

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, Çamlıdere’de yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini müjdeledi. Başkaya, "Cumartesi günü üçüncü dubayı da devreye alıyoruz. Şu anda Ankara’nın yüzde 98’i su alıyor, yalnızca yüksek kotlarda yüzde 2’lik bir kesimde sorun var. Platform tamamlandığında bu bölgelerde de kesintisiz su sağlanacak" bilgilerini paylaştı.

EĞREKKAYA BARAJI’NDA DALGIÇLARLA HASSAS ÇALIŞMA

Başkan Yavaş, Eğrekkaya Barajı’ndaki çalışmaları da inceleyerek ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay ve Yardımcısı Oktay Başkaya’dan bilgi aldı. Sanayi dalgıçlarının yürüttüğü çalışmaya dair bilgi veren Başkaya, su alma yapısındaki eski bir bağlantı nedeniyle yaşanan su kaybının önleneceğini ve bu çalışmayla günlük 50 bin metreküp su artışı sağlanacağını belirtti. Çamlıdere ve Eğrekkaya barajlarındaki tüm çalışmaların şeffaflık gereği ASKİ'nin internet sitesi üzerinden canlı yayınlandığı hatırlatıldı.