ABB'ye ait barınakta köpek katliamı iddiasına açıklama

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Karataş Hayvan Barınağı'nda çekildiği iddia edilen görüntü sosyal medyada infial yarattı.

Görüntüde, barınaktaki bir köpeğin içinde öldürülmüş köpeklerin olduğu olduğu iddia edilen onlarca poşetle birlikte soğuk hava deposunda tutulduğu kaydedilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kamuoyunun tepkisini çeken olayla ilgili açıklama yaptı.

"BELEDİYEMİZLE HERHANGİ BİR İLGİSİ YOKTUR"

ABB, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyada paylaşılan görüntüyü ihbar olarak kabul ettiği ve skandalla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da konuyla ilgili soruşturma başlattığı vurgulana açıklamada, yapılan incelemeler sonucu görüntünün iddia edildiği gibi Karataş Hayvan Barınağı'nda çekilmediğinin tespit edildiği ifade edildi.

Mansur Yavaş'tan barınaktaki köpek katliamı iddiasına soruşturma talimatı!

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25.12.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmıştır.

Söz konusu paylaşımların ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından görüntüler ihbar kabul edilmiş; konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kuruluna derhal inceleme talimatı verilmiştir.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin olarak adli soruşturma başlatmıştır.

Resmî makamlar tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Karataş Hayvan Bakımevi dâhil olmak üzere tüm barınaklarda gerekli incelemeler yapılmış; paylaşıma konu görüntülerin ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT HERHANGİ BİR BARINAKTA ÇEKİLMEDİĞİ ve BELEDİYEMİZLE HERHANGİ BİR İLGİSİNİN BULUNMADIĞI yönünde tespitlerde bulunulmuştur.

Hafta sonu olması nedeniyle adli makamlarca yürütülen incelemelere ilişkin detaylı raporların tamamlanmasının ardından, ayrıntılı bilgiler ve belgeler pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır."