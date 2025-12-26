Mansur Yavaş'tan barınaktaki köpek katliamı iddiasına soruşturma talimatı!

Mansur Yavaş'tan barınaktaki köpek katliamı iddiasına soruşturma talimatı!
Yayınlanma:
Ankara Karataş Hayvan Barınağı’nda sokak köpeklerinin katledildiği iddialarına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi. Açıklamada; görüntülerin çekildiği depoda, kurumu temsil eden herhangi bir levha ya da logo olmadığı kaydedilirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görüntülerin ardından soruşturma talimatı verdiği bildirildi.

Ankara Karataş Hayvan Barınağı’da olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekmişti. Sokak köpeklerinin soğuk hava depolarında poşetlere konulduğu görüntüler, sosyal medyada yayılırken canlı bir köpeğin depoda, poşetlerin arasında bir köşede kaldığı görülmüştü.

Muğla'da vahşet anları! Köpeği katleden sürücüden skandal savunmaMuğla'da vahşet anları! Köpeği katleden sürücüden skandal savunma

Görüntülerin Ankara Karataş Hayvan Barınağı’nda çekildiği iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

whatsapp-image-2025-12-26-at-13-35-33.jpeg

“KURUMU TEMSİL EDEN TABELA VEYA LOGO YOK”

ABB’den yapılan açıklamada, “25.12.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen bir soğuk hava deposuna ilişkin görüntüler paylaşılmıştır.” denilirken “Paylaşılan video incelendiğinde; görüntülerde Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olduğuna dair kurumumuzu temsil eden herhangi bir tabela, levha, amblem ya da logonun bulunmadığı açıkça görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Skandal görüntüler insanlıktan utandırdı! Güvenlik görevlisinden kediye şiddetSkandal görüntüler insanlıktan utandırdı! Güvenlik görevlisinden kediye şiddet

Belediyeye ait yerleşkede bulunan depoların; güvenlik birimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlendiği, kamera kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelendiği belirtilen açıklamada, “Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır” denildi.

abb-aciklmaa.png

MANSUR YAVAŞ’TAN SORUŞTURMA TALİMATI!

Açıklamanın devamında Mansur Yavaş’ın, konuya ilişkin soruşturma talimatı verdiği ifade edilerek “Hiçbir soru işaretine mahal vermemek adına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş söz konusu videoyu ihbar kabul ederek gerekli incelemelerin yapılması için Teftiş Kuruluna soruşturma talimatı vermiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

