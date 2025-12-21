Skandal görüntüler insanlıktan utandırdı! Güvenlik görevlisinden kediye şiddet

Yayınlanma:
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, güvenlik görevlisi, belediyeye ait sosyal tesise giren bir kediye tekme attı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken belediye, olaya ilişkin idari soruşturma başlattı.

AKP ve MHP oylarıyla 30 Temmuz günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda “Katliam yasası” olarak değerlendirilen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ardından sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve istismar olayları artmaya devam ediyor.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, 19 Aralık günü meydana gelen korkunç olayda, Alacakaya Belediyesi’ne ait olan sosyal tesise giren bir kedi şiddete uğradı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KEDİYE TEKME ATTI!

Güvenlik görevlisi, tesise giren kediye tekme atarak kediyi dışarıya çıkardı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

whatsapp-image-2025-12-21-at-11-57-24.jpeg

BELEDİYE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI!

Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, belediye tarafından olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

