Muğla'da vahşet anları! Köpeği katleden sürücüden skandal savunma

Muğlan'ın Milas ilçesinde sabah saatlerinde çekilen bir görüntü infiale neden oldu. Kafaca Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyonetin kasasına bağlanan köpek, metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan sürücü olayın kazara olduğunu savundu.

MİLAS'TA VAHŞET GÖRÜNTÜLERİ

Sabah saatlerinde Çomakdağ Mahallesi’nden Kafaca yönüne doğru seyrederken, aracın arkasında köpeğin sürüklendiği fark edildi. Çevredeki vatandaşların sürekli korna çalarak ve aracın önünü kesmeye çalışarak sürücüyü uyarmaya çalıştığı, ancak köpeğin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

KAZARA OLDUĞUNU SAVUNDU

Karya Haber'de yer alan bilgilere göre; tepkilerin ardından açıklama yapan sürücü olayın kasıtlı olmadığını savundu. Köpeğin kendi av köpeği olduğunu söyleyen sürücü, "Hiçbir şekilde ölmesini istemedim. Kamyonetimin bagajı kendiliğinden açıldığı için köpek düşmüş, fark etmedim. Bahçeden tarlaya giderken kapak yeniden açılmış. Çok üzgünüm, yanlış anlaşılmasın" dedi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yapılan ihbar ve paylaşımlar üzerine başlattıkları çalışmaları sonucunda şüpheliler T.G. (E, 50) ve M.Y. (E, 33)’yi, olayda kullanılan araç ile birlikte yakaladı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla her iki şüpheli de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.