Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığını tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

3 MİLYON 350 BİN ADET SENTETİK ECZA HAPI

Adreste yapılan aramalarda 3 milyon 350 bin adet sentetik ecza hapı, 250 kilogram katkı maddesi, 700 bin doluma hazır kapsül, 7 adet hap üretiminde kullanılan makine ve materyaller ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonun gerçekleştirildiği adreste incelemelerde bulundu.