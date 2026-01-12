İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şebekeye yönelik 9 Ocak’ta düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 zanlı gözaltına alınırken, aynı soruşturma kapsamında suça iştirak ettiği belirlenen 4 zanlının ise halihazırda farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu saptandı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ile cezaevindeki 4 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan 12 şüphelinin tamamı, elde edilen deliller ve ara yakalamalarda ele geçirilen bulgular doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinde uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl cezayı yedi!

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Soruşturma süresince yapılan ara yakalamalar ve teknik takiplerin, uyuşturucu ticareti eylemine iştirak eden kişilerin deşifre edilmesinde kilit rol oynadığı vurgulandı. Başsavcılık, kamu düzenini korumaya yönelik uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.