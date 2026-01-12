Evinde uyuşturucu satarken yakalandı: 15 yıl cezayı yedi!

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinden uyuşturucu ticareti yürüttüğü belirlenen sanık A.A., yargılandığı davada suçlu bulunarak hapis ve yüksek miktarda para cezasına çarptırıldı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

SUÇÜSTÜ YAKALANMA VE SAVCILIK MÜTALAASI

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan esasa ilişkin mütalaada, sanığın 4 Mart 2025 tarihinde Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki ikametinde gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyetler detaylandırıldı. Sanığın, evinde bir poşet içerisine gizlediği 42,82 gram sentetik uyuşturucuyu, kapısına motosikletle gelen bir müşteriye sattığı esnada polis ekiplerince suçüstü yakalandığı kaydedildi. Savcı, olay tespit tutanakları ve sanığın benzer suçlardan sabıkasının bulunmasını da göz önünde bulundurarak, sanığın uyuşturucu ticareti suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEMENİN MAHKUMİYET KARARI

Duruşmada söz hakkı verilen sanık A.A., hakkındaki tüm suçlamaları reddederek beraatını ve tahliye edilmesini istedi. Ancak mahkeme heyeti, mevcut deliller ve yakalanma koşullarını değerlendirerek sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan suçlu buldu. Karar doğrultusunda sanığa 15 yıl hapis cezası ve 150 bin lira adli para cezası verilirken, ceza miktarının yüksekliği nedeniyle tutukluluk durumunun sürdürülmesine karar verildi.