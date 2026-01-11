2026 Yılın Otomobili" unvanı Mercedes'in

2026 Yılın Otomobili" unvanı Mercedes'in
Yayınlanma:
Mercedes CLA , "2026 Yılın Otomobili" unvanını kazanarak Alman üreticiye 1974'ten bu yana bu prestijli yarışmada ilk zaferini getirdi!

Kazanan, Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklandı ve CLA, yedi finalist arasında birinciliği elde etti.

İKNA EDİCİ ZAFER

116129-mercedes-benz-cla-class-f.webp

Yeni CLA, jüri tarafından toplam 320 puanla birinci olurken, Skoda Elroq 220 puanla ikinci sırada yer aldı.

Üçüncülüğü 208 puanla Kia EV4 elde etti.

Onları , Citroen C5 Aircross (207 puan), Fiat Grande Panda (200 puan), Dacia Bigster (170 puan) ve Renault 4 (150 puan ) takip etti .

OY VERME YÖNTEMİ

Kazanan, 23 ülkeden 59 üyeden oluşan bir jüri tarafından belirlendi. Her jüri üyesinin emrinde 25 puan vardı ve bu puanları en az beş araba arasında dağıtmaları gerekiyordu; hiçbir model tek bir üyeden 10 puandan fazla alamazdı.

CLA, 22 jüri üyesinin ilk tercihi olurken, C5 Aircross ise 15 jüri üyesinin listenin başında yer aldı.

196643-0-f.jpg

Yeni Mercedes CLA, 2026 Yılın Otomobili unvanını kazanarak üç köşeli yıldız logosuna sahip marka için önemli bir başarıya imza attı.

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kalenius, "Avrupa jürisi, müşterilerin zaten fark ettiği şeyi doğruladı: CLA, olağanüstü verimliliği gelişmiş, sezgisel teknolojiyle birleştiren, segmentinde çığır açan bir modeldir" dedi.

202296-mercedes-benz-350-se-w116-1972-wallpaper-iff.jpg

Tarih, gerçek bir klasiği ortaya çıkardı.

1974'te bu prestijli yarışmayı hangi Mercedes'in kazandığını merak ediyorsanız, o model prestijli 450 SE idi.

116 model serisi, Mercedes'in S-Serisi olarak adlandırılan lüks araç sınıfının ilk neslidir.

Eylül 1972'de tanıtılan bu model, 450 SE modeliyle "1974 Yılın Otomobili" unvanı da dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Ekonomi
Çin dalgasına karşı Avrupa otomotivinde yeni plan: Daha basit daha ucuz daha hızlı
Çin dalgasına karşı Avrupa otomotivinde yeni plan: Daha basit daha ucuz daha hızlı
Hayal gücünün sınırlarını zorlayan ilk tekerleksiz bisiklet !
Hayal gücünün sınırlarını zorlayan ilk tekerleksiz bisiklet !