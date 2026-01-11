2026 Yılın Otomobili" unvanı Mercedes'in

Kazanan, Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklandı ve CLA, yedi finalist arasında birinciliği elde etti.

İKNA EDİCİ ZAFER

Yeni CLA, jüri tarafından toplam 320 puanla birinci olurken, Skoda Elroq 220 puanla ikinci sırada yer aldı.

Üçüncülüğü 208 puanla Kia EV4 elde etti.

Onları , Citroen C5 Aircross (207 puan), Fiat Grande Panda (200 puan), Dacia Bigster (170 puan) ve Renault 4 (150 puan ) takip etti .

OY VERME YÖNTEMİ

Kazanan, 23 ülkeden 59 üyeden oluşan bir jüri tarafından belirlendi. Her jüri üyesinin emrinde 25 puan vardı ve bu puanları en az beş araba arasında dağıtmaları gerekiyordu; hiçbir model tek bir üyeden 10 puandan fazla alamazdı.

CLA, 22 jüri üyesinin ilk tercihi olurken, C5 Aircross ise 15 jüri üyesinin listenin başında yer aldı.

Yeni Mercedes CLA, 2026 Yılın Otomobili unvanını kazanarak üç köşeli yıldız logosuna sahip marka için önemli bir başarıya imza attı.

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kalenius, "Avrupa jürisi, müşterilerin zaten fark ettiği şeyi doğruladı: CLA, olağanüstü verimliliği gelişmiş, sezgisel teknolojiyle birleştiren, segmentinde çığır açan bir modeldir" dedi.

Tarih, gerçek bir klasiği ortaya çıkardı.

1974'te bu prestijli yarışmayı hangi Mercedes'in kazandığını merak ediyorsanız, o model prestijli 450 SE idi.

116 model serisi, Mercedes'in S-Serisi olarak adlandırılan lüks araç sınıfının ilk neslidir.

Eylül 1972'de tanıtılan bu model, 450 SE modeliyle "1974 Yılın Otomobili" unvanı da dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.