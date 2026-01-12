Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı

Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, çarşamba günü ülkeyi terk edecek, sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü ülkeyi terk edeceğini belirtti.

Çarşambadan itibaren yurdun kuzey bölgelerinde aralıklarla yağış görüleceğini aktaran Çelik, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların yavaş yavaş yükselerek mevsim normallerine çıkacağını söyledi.

KAR YAĞIŞI YARIN DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA ETKİLİ OLACAK

Şu anda Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da kar kalınlıklarının yüksek olduğunu bildiren Çelik, kar yağışının yarın özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacağını, daha sonra da yurdu terk edeceğini anlattı.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi yüksek bölgelerde çığ riskinin sürdüğünü belirten Çelik, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çelik, "Kayak merkezlerinde 2 metreye yaklaşan kar kalınlıkları var şu anda. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde daha yüksek kar kalınlıkları mevcut. İl merkezlerinde bakıldığında özellikle Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye yakın şu anda. Salı ve çarşamba günü de Bitlis ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışları göreceğiz." diye konuştu.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜ 12 DERECEYE ÇIKACAK

İstanbul'da kar yağışının etkisini kaybetmeye başladığını, yarın sabah saatlerinde şehrin kuzey kesimlerinde yağış beklendiğini aktaran Çelik, İstanbul'da çarşamba günü yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu bir hava öngörüldüğünü söyledi.

Ankara'da yarın hafif kar yağışı beklendiğini dile getiren Çelik, "Çarşamba ve perşembe günü Ankara'da yağış beklenmiyor ancak hava parçalı, çok bulutlu olacak." dedi.

İzmir'de de gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"3 büyükşehirde sıcaklıklar çarşambadan itibaren kademeli olarak artacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık yarın 4 dereceyken, çarşamba günü 10, perşembe günü 12 derece olacak. Ankara'da en yüksek sıcaklık yarın ve çarşamba günü 1 dereceyken, perşembe günü 5 dereceye kadar yükseliyor. İzmir'de ise sıcaklıklar yarın 9, çarşamba 14, perşembe günü 17 derece olacak."

