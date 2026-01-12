Son dakika | Okullar yarın tatil mi? Valilikler duyurmaya başladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Yurt genelinde etkili olan kar yağışlarının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği en merak edilen konuların başında geliyor. Milyonları doğrudan ilgilendiren bu kararın ardından valiliklerden yarın için peş peşe açıklamalar geliyor. Tunceli Valiliği olumsuz hava koşulları nedeni ile yarın kent genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.

Bütün yurdu etkisi altına alan soğuk ve karlı havalar, eğitimde kısmi araların verilmesine neden olmaya devam ediyor. Bugün İstanbul genelinde eğitime verilen bir günlük tatilin ardından gözler valiliklerden gelecek haberlere çevrildi.

tatil5.jpg

İstanbul için yeni kar açıklaması geldi: Uzmanlar haritayı paylaştıİstanbul için yeni kar açıklaması geldi

TUNCELİ VALİLİĞİ AÇIKLADI

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime salı günü de ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

tatil4.jpg

Valilik söz konusu tehlike durumlarının ardından 13 Ocak Salı günü (yarın), kent genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Bununla beraber, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

tatil3.jpg

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, Meteorolojik verileri göz önüne alarak 12 Ocak (bugün) tarihinde okulların bir günlüğüne tatil edilmesine karar vermişti. Yarın için kar yağışı öngörülmezken valilikten de henüz bir açıklama gelmedi.

tatil2.jpg

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Dün İstanbul'un tamamı için verilen tatil haberinin ardından gözler Ankara'ya çevrilmişti. Ankara'da alınan karara göre sadece kırsalda taşımalı eğitime ara verilmişti. Yarın için Ankara Valiliği henüz resmi bir duyuruda bulunmadı.

tatil1.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

