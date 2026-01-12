İstanbul için yeni kar açıklaması geldi: Uzmanlar haritayı paylaştı

İstanbul için yeni kar açıklaması geldi: Uzmanlar haritayı paylaştı
Yayınlanma:
Günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da okulları tatil ettiren kar yağışı için yeni açıklama geldi. Uzmanlar kar haritasını paylaşarak karın etkisindeki değişimi gösterdi.

Merakla beklenen kar yağışı, sahil kesimlerinde sıcaklık değerlerinin sınırda kalması nedeniyle etkisini kısıtlı şekilde sürdürürken meteoroloji uzmanlarından beklentileri boşa çıkaracak açıklama geldi.

Megakentte etkileyecek kar fırtınası daha başlamadan gücünü kaybetti.

İSTANBUL İÇİN YENİ KAR AÇIKLAMASI GELDİ

İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, kar yağışı beklentisini zirveye taşısa da teknik veriler yağışın sınırlı kalacağını gösterdi. Gün içinde değişen verilere göre; İstanbul'da "sağlam bir kar örtüsü" oluşması için gereken "sıfırın altındaki sıcaklıklar" yakalanamadı.

stanbul-icin-yeni-kar-aciklamasi-geldi-uzmanlar-haritayi-paylasti-7.jpg

Karne haftasında trafik yoğunluğunu önlemek ve öğrencileri kuzeyden esen dondurucu rüzgarlardan korumak amacıyla alınan bir günlük tatil kararı, megakentte ulaşımı rahatlattı.

stanbul-icin-yeni-kar-aciklamasi-geldi-uzmanlar-haritayi-paylasti-6.jpg

Meteoroloji kaynakları, bu kışın henüz bitmediğini ve barajları sevindirecek asıl yağışlar için takipte kalınması gerektiğini vurguladı.



UZMANLAR ISI HARİTASINI PAYLAŞTI

Son veriler, termometrelerin öğle saatlerinde 1-2 derece yükseleceğini, akşam saatlerindeyse tekrar 1-2 derece düşüşe geçeceğini gösterdi.

stanbul-icin-yeni-kar-aciklamasi-geldi-uzmanlar-haritayi-paylasti-5.jpg

Ancak bu düşüş bile karın zeminde kalıcı bir örtü oluşturmasına yetmeyecek.

stanbul-icin-yeni-kar-aciklamasi-geldi-uzmanlar-isi-haritasini-paylasti.jpg

Hava Forum'un aktardığı bilgilere göre; yağışın daha çok "görsel" boyutta kalacağı, yalnızca yüksek bölgelerde kısmi bir örtü bırakacağı tahmin ediliyor.

