İstanbul için yeni kar açıklaması geldi: Uzmanlar haritayı paylaştı

Merakla beklenen kar yağışı, sahil kesimlerinde sıcaklık değerlerinin sınırda kalması nedeniyle etkisini kısıtlı şekilde sürdürürken meteoroloji uzmanlarından beklentileri boşa çıkaracak açıklama geldi.

Megakentte etkileyecek kar fırtınası daha başlamadan gücünü kaybetti.

İSTANBUL İÇİN YENİ KAR AÇIKLAMASI GELDİ

İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, kar yağışı beklentisini zirveye taşısa da teknik veriler yağışın sınırlı kalacağını gösterdi. Gün içinde değişen verilere göre; İstanbul'da "sağlam bir kar örtüsü" oluşması için gereken "sıfırın altındaki sıcaklıklar" yakalanamadı.

Karne haftasında trafik yoğunluğunu önlemek ve öğrencileri kuzeyden esen dondurucu rüzgarlardan korumak amacıyla alınan bir günlük tatil kararı, megakentte ulaşımı rahatlattı.

Meteoroloji kaynakları, bu kışın henüz bitmediğini ve barajları sevindirecek asıl yağışlar için takipte kalınması gerektiğini vurguladı.

UZMANLAR ISI HARİTASINI PAYLAŞTI

Son veriler, termometrelerin öğle saatlerinde 1-2 derece yükseleceğini, akşam saatlerindeyse tekrar 1-2 derece düşüşe geçeceğini gösterdi.

Ancak bu düşüş bile karın zeminde kalıcı bir örtü oluşturmasına yetmeyecek.

Hava Forum'un aktardığı bilgilere göre; yağışın daha çok "görsel" boyutta kalacağı, yalnızca yüksek bölgelerde kısmi bir örtü bırakacağı tahmin ediliyor.