Bu kar daha ne ki... Orhan Şen olacakları açıkladı: İşi olmayan dışarı çıkmasın

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde Silivri ve Çatalca'da kendisini gösterirken zaman ilerledikçe çok sayıda ilçeden kar görüntüleri gelmeye başladı. Akşam saatlerine doğru düşecek hava sıcaklıkları ve kar yağışının şiddetini artırmasıyla mega kentin tamamen beyaza bürünmesi bekleniyor.

Kar yağışının nasıl seyredeceğini haftalar öncesinden duyuran Prof. Dr. Orhan Şen, bu kez gün içinde yaşanacakları anlattı. Canlı yayında konuşan Şen vatandaşları bir kez daha uyardı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı özellikle Anadolu Yakası'nı etkisi altına aldı



Çekmeköy'ü beyaza bürüyen kar yağışından son görüntüler



Video: @HavaForum pic.twitter.com/JhCK6xtIHT — Halk TV (@halktvcomtr) January 12, 2026

ORHAN ŞEN OLACAKLARI AÇIKLADI

CNN Türk yayınında konuşan Orhan Şen, kar yağışının sıcaklıkların düşmesiyle daha da etkili olacağını vurgulayarak kritik 24 saate girildiğini söyledi. Yüksek kesimlerde başlayan yağışın mega kentin geneline yayıldığını ifade eden Şen, olacakları şöyle açıkladı:

"Şu anda kar İstanbul'da başladı. Çamlıca'ya doğru gidiyorum. Yükseklerde beyazlaşma başladı. İlerleyen saatlerde de Avrupa Yakası'nda da yağışın kara döneceğini tahmin ediyorum. Akşama doğru İstanbul'un bütün bölgelerinde hemen hemen kar yağışı olacak."

"Sıcaklık 2-3 dereceyi de pek geçmeyecek bugün. Yol kenarlarında beyazlaşmalar başladı yüksek yerlerde. Alçak yerlerde daha erken, ilerleyen saatlerde alçak yerlerde de kar yağışı başlayacaktır."

"Valiliğin aldığı tedbirler işe yaradı. Hem çocuklar eziyet çekmeyecekler hem de trafik yoğunluğu azaldı. Yükseklerde kar yüksekliği 5-10 santime kadar çıkar. Geceye kadar da devam edecek bu kar yağışı İstanbul'da. Özellikle iç kesimler kısmında. Sahil kesimlerinde 1-2 santim kar yüksekliği olabilir ama iç kesimlerde 5 santimi geçebilir."

"İŞİ OLMAYAN DIŞARI ÇIKMASIN"

"Bugün vatandaşlar işleri yoksa hiç çıkmasınlar dışarıya. Bağcılar'da şuan çok kar yoktur ama diğer bölgelerde başladı."

"İstanbul'da kritik 24 saate girdik. Çıkmayanlar hiç çıkmasın onu söyleyelim bir defa. İstanbul'un neresinde olursa olsun, çıkmasınlar dışarıya, evde otursunlar. "

İstanbul'da lapa lapa kar yağmaya başladı: Meteoroloji 41 ili alarma geçirdi

"Araç yoğunluğu azalmış. 24 saat kar yağışı olacak. Yarın sabaha kadar kar yağışı olacak. Yarın sabah kuzey ilçelerde biraz daha etkili olacak ama öğleden sonra İstanbul'u terk edecek."

"Barajlara etkisi çok iyi olacak. Kar yağışı yağmurdan daha etkilidir yağmura göre. Ankara'daki barajlar için de çok iyi olacak.Şu anda İstanbul'daki kar yağışının başlangıcındayız. İstanbul'un tümünde kar yağışı bugün etkili olacak. İstanbul'da 24 saat teyakkuzda bulunmak lazım. İşiniz yoksa hiç dışarı çıkmayın evinizde oturun diyelim."

BU KAR DAHA NE Kİ...

"Yarın sabaha kadar da devam edecek bu kar yağışı. Hatta biraz daha sertleşecek biraz sonra. 9-10 gibi biraz daha belirgin olarak yerde tutmaya başlar. Akşam sıcaklık daha çok düşecek, buzlanmaya sebep olur. Akşam saatlerinden sonra köprü ve viyadüklerine dikkat.

İstanbul'un tümü olarak söyleyelim. Ankara'da da kar yağışı aralıklı olarak devam edecek ama İstanbul kadar etkili olmayacak. İzmir'de kar yağışı yok şu an."