Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
2026 yılına girilmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının kesinleşmesi, milyonlarca emeklinin dikkatini bankaların sunacağı promosyon kampanyalarına çevirdi.
Maaş artışlarının ardından gündemin ilk sırasına yerleşen promosyonlar, emekliler için ek gelir imkanı, bankalar için ise müşteri kazanımında kritik bir unsur haline geldi.
EMEKLİLER İÇİN BANKA PROMOSYONLARI YAKIN TAKİPTE
Bankaların müşteri portföylerini genişletmek ve ek gelir sağlamak amacıyla sunduğu promosyon teklifleri, emekliler için bütçeyi destekleyen önemli bir avantaj haline geldi.
Maaşlarını taşıyarak en yüksek promosyondan yararlanmak isteyen emekliler ise “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusunun yanıtını merak ediyor.
İşte emekliye en yüksek promosyonu sunan bankalar…
QNB
QNB, emekli müşterilerine 20 bin lira promosyon teklif ederken, çeşitli ek avantajlarla bu rakam 31 bin liraya kadar yükseliyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emeklilere 15 bin lira temel promosyon sağlarken, ek üyelik ve kampanyalarla birlikte toplam ödeme 30 bin liraya kadar çıkıyor.
ING BANK
ING Bank, 15 bin liralık ana promosyon sunuyor. İlave ödemelerin eklenmesiyle birlikte emeklilere verilen toplam promosyon tutarı 28 bin liraya ulaşıyor.
DENİZBANK
Denizbank ise 12 bin liralık ana promosyonu, ek anlaşmalar sayesinde 27 bin liraya kadar yükseltiyor.
TEB
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere 12 bin lira temel promosyon sunarken, ek ödemelerle bu tutar 21 bin liraya yükseliyor.
VAKIFBANK
VakıfBank’ta ise 12 bin liralık ana promosyon, ek anlaşmalarla birlikte toplamda 18 bin liraya kadar çıkıyor.
AKBANK
Akbank, 12 bin lira promosyon verirken, ilave kampanyalarla emeklilere ödenen toplam tutar 15 bin liraya çıkıyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emeklilere 12 bin lira promosyon ödemesi yapıyor.