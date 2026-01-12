AKP 20 bin liralık emekli maaşını bu sözlerle savundu

AKP 20 bin liralık emekli maaşını bu sözlerle savundu
Yayınlanma:
Güncelleme:
AKP'nin milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylıklarının 20 bin liraya çıkarılmasını öneren teklifi ne emeklileri ne de zam yapılmasını bekleyen muhalefeti memnun etmedi. Ancak AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, emekliler için her zaman en iyisini yapmayı düşündüklerini savundu.

2026 yılın en düşük emekli maaşlarının 20 bin liranın bile altında olmasının ardından gelen tepkiler sonucunda adım atmak zorunda kalan AKP, bu aylığın 20 bin lira olması için belirledikleri kanun teklifini geçen hafta Meclis'e sunmuştu.

Zamlı hali ile bile asgari ücretin 8 bin lira altında olan bu aylık ile özellikle enflasyonun tavan yaptığı dönemde büyük kentlerde yaşamın mümkün olmadığını savunan emekli ve sendikalar teklife olan tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Ancak AKP emekliler için her zaman en iyisini düşündüklerini savundu.

Emekli zammı için kritik tarih netleştiEmekli zammı için kritik tarih netleşti

"HEDEFLERİMİZE TEK TEK ULAŞIYORUZ"

Konu hakkında konuşan AKP'li yetkili, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş oldu. Trabzon'da bir dizi programa katılan Büyükgümüş, emekliler için en iyisini yapmayı hedeflediklerini öne sürdü.

lsfgsdf.jpg

Trabzon'da yaptığı konuşmada emeklileri her zaman düşündüklerini ifade eden Büyükgümüş, "Bunu da emeklilerimizin hassasiyetini sömürerek değil, onların buradaki duygusu üzerinden bir aldı kaçtı siyaseti yürüterek değil, hesabımızı kitabımızı yaparak, her zaman emekli büyüklerimizle bir araya gelerek, onların sorunlarını, onların beklentilerini bizzat dinleyerek ve çözümü de en makul Türkiye'nin imkanlarının en üst düzeyinde gerçekleştirerek yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"BUNU AK PARTİ BAŞARDI, ERDOĞAN BAŞARDI"

Uygulanan politikalar nedeni ile geçinmenin özellikle zor olduğu bir taraftan iktidara yöneltilen eleştirilerin başında yer alırken Büyükgümüş, hedeflerine teker teker ulaştıklarını, bunu da AKP ve Erdoğan'ın başardığını kaydetti:

"İnşallah hedeflerimize teker teker ulaşıyoruz. Güçlü bir dezenflasyon süreci var. Enflasyon rakamlarının düştüğünü görüyoruz. Bizim meselemiz günlük, anlık, popülist yaklaşımlarla değil, refah artışının kalıcı olarak tesis edildiği enflasyonun da kalıcı şekilde düştüğü bir iklimi ekonomik anlamda yeniden ülkemize kazandırmak. Bunu AK Parti başardı, bunu Recep Tayyip Erdoğan başardı. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde inşallah bu noktaya hep birlikte varacağız. Geldiğimiz noktayı önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz ve atacağımız çok daha fazla adımlar var. Bunların da planı, programı elhamdülillah bizim tecrübeli kadrolarımızda mevcut. Emeklerimiz ve 85 milyon vatandaşlarımız için çok daha iyisini hayata geçirecek adımları önümüzdeki aylarda atacağız."

Kaynak:AA

Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Ekonomi
Yurt dışı alışverişinden vergi muafiyetinin kaldırılmasına dava!
Yurt dışı alışverişinden vergi muafiyetinin kaldırılmasına dava!
Mehmet Şimşek Londra'da!
Mehmet Şimşek Londra'da!