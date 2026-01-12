AKP 20 bin liralık emekli maaşını bu sözlerle savundu

2026 yılın en düşük emekli maaşlarının 20 bin liranın bile altında olmasının ardından gelen tepkiler sonucunda adım atmak zorunda kalan AKP, bu aylığın 20 bin lira olması için belirledikleri kanun teklifini geçen hafta Meclis'e sunmuştu.

Zamlı hali ile bile asgari ücretin 8 bin lira altında olan bu aylık ile özellikle enflasyonun tavan yaptığı dönemde büyük kentlerde yaşamın mümkün olmadığını savunan emekli ve sendikalar teklife olan tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Ancak AKP emekliler için her zaman en iyisini düşündüklerini savundu.

Emekli zammı için kritik tarih netleşti

"HEDEFLERİMİZE TEK TEK ULAŞIYORUZ"

Konu hakkında konuşan AKP'li yetkili, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş oldu. Trabzon'da bir dizi programa katılan Büyükgümüş, emekliler için en iyisini yapmayı hedeflediklerini öne sürdü.

Trabzon'da yaptığı konuşmada emeklileri her zaman düşündüklerini ifade eden Büyükgümüş, "Bunu da emeklilerimizin hassasiyetini sömürerek değil, onların buradaki duygusu üzerinden bir aldı kaçtı siyaseti yürüterek değil, hesabımızı kitabımızı yaparak, her zaman emekli büyüklerimizle bir araya gelerek, onların sorunlarını, onların beklentilerini bizzat dinleyerek ve çözümü de en makul Türkiye'nin imkanlarının en üst düzeyinde gerçekleştirerek yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"BUNU AK PARTİ BAŞARDI, ERDOĞAN BAŞARDI"

Uygulanan politikalar nedeni ile geçinmenin özellikle zor olduğu bir taraftan iktidara yöneltilen eleştirilerin başında yer alırken Büyükgümüş, hedeflerine teker teker ulaştıklarını, bunu da AKP ve Erdoğan'ın başardığını kaydetti:

"İnşallah hedeflerimize teker teker ulaşıyoruz. Güçlü bir dezenflasyon süreci var. Enflasyon rakamlarının düştüğünü görüyoruz. Bizim meselemiz günlük, anlık, popülist yaklaşımlarla değil, refah artışının kalıcı olarak tesis edildiği enflasyonun da kalıcı şekilde düştüğü bir iklimi ekonomik anlamda yeniden ülkemize kazandırmak. Bunu AK Parti başardı, bunu Recep Tayyip Erdoğan başardı. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde inşallah bu noktaya hep birlikte varacağız. Geldiğimiz noktayı önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz ve atacağımız çok daha fazla adımlar var. Bunların da planı, programı elhamdülillah bizim tecrübeli kadrolarımızda mevcut. Emeklerimiz ve 85 milyon vatandaşlarımız için çok daha iyisini hayata geçirecek adımları önümüzdeki aylarda atacağız."