Teklif 15 Ocak'ta Meclis'e geliyor. Teklif yasalaşırsa en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 artışla 20 bin liraya yükselecek.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Enflasyon farkıyla birlikte en düşük emekli 19 bin liraya yaklaşırken yapılan düzenleme ile 1000 lira eklendi.

YÜZDE 18,48 ZAM YAPILDI

Yasa teklifine göre en düşük emekli aylığı 20 bin lira olacak. En düşük emekli aylığına yüzde 12,9 olarak ortaya çıkan enflasyon farkının üzerine eklenen yeni oranla birlikte yüzde 18,48 oranında zam yapıldı.

Ortaya çıkan bu farkı Hazine karşılayacak.

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler teklife ilişkin şunları söylemişti:

"16 bin 856 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında arttırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlenmiştir."

Güler, yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığı'na 2 kanun teklifi sunduklarını belirterek, 31 madde içeren 'Tapu Kanunuyla Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ve en düşük emekli aylıklarına ilişkin hüküm içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu aktardı.

TEKLİF KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemeye için teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Bu farkla birlikte Hazine'den 69 buçuk milyar TL ödenecek.