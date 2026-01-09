En düşük emekli aylığı belli oldu

Yayınlanma:
Son dakika haberi... En düşük emekli maaşı 18 bin 938 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Enflasyon farkıyla birlikte en düşük emekli 19 bin liraya yaklaşırken yapılan düzenleme ile bin lira eklendi.

Halk Tv, AKP'nin yasa teklifine ulaştı, taslakta en düşük emekli aylığının 20 bin lira olacağı bilgisi yer aldı. Edinilen bllgiye göre, en düşük emekli aylığına yüzde 12,9 olarak ortaya çıkan enflasyon farkının üzerine eklenen yeni oranlar birlikte yüzde 18,48 oranında zam yapıldı. Ortaya çıkan bu farkı Hazine karşılayacak.

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, iki kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Güler şunları kaydetti:

"16 bin 856 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında arttırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlenmiştir."

Bu farkla birlikte Hazine'den 69 buçuk milyar TL ödenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı sonu enflasyon verilerinin ardından, milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara’dan gelecek "ek zam" haberindeydi.

TÜİK, 5 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu ise yüzde 30,89 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026'nın ilk 6 ayı için alacağı enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak tescillenmişti.

Milyonlarca emeklinin gözü ondaydı: Erdoğan elini cebine atmadı!Milyonlarca emeklinin gözü ondaydı: Erdoğan elini cebine atmadı!

Yeni oranla birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa'da logo krizi
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
Ekonomi
Bakan Işıkhan'dan uzaktan ve yarı-zamanlı çalışma açıklaması
Bakan Işıkhan'dan uzaktan ve yarı-zamanlı çalışma açıklaması
Sertifika ve yetki belgesine büyük zam!
Sertifika ve yetki belgesine büyük zam!
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!