Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Enflasyon farkıyla birlikte en düşük emekli 19 bin liraya yaklaşırken yapılan düzenleme ile bin lira eklendi.

Halk Tv, AKP'nin yasa teklifine ulaştı, taslakta en düşük emekli aylığının 20 bin lira olacağı bilgisi yer aldı. Edinilen bllgiye göre, en düşük emekli aylığına yüzde 12,9 olarak ortaya çıkan enflasyon farkının üzerine eklenen yeni oranlar birlikte yüzde 18,48 oranında zam yapıldı. Ortaya çıkan bu farkı Hazine karşılayacak.

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, iki kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Güler şunları kaydetti:

"16 bin 856 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında arttırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlenmiştir."

Bu farkla birlikte Hazine'den 69 buçuk milyar TL ödenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı sonu enflasyon verilerinin ardından, milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara’dan gelecek "ek zam" haberindeydi.

TÜİK, 5 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu ise yüzde 30,89 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026'nın ilk 6 ayı için alacağı enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak tescillenmişti.

Milyonlarca emeklinin gözü ondaydı: Erdoğan elini cebine atmadı!

Yeni oranla birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu.

