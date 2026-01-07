Milyonlarca emeklinin gözü ondaydı: Erdoğan elini cebine atmadı!

Milyonlarca emeklinin gözü ondaydı: Erdoğan elini cebine atmadı!
Milyonlarca emeklinin açlık sınırı ve asgari ücretin altında bir aylığa mahkum edilmesi ile gözler yapılacak düzenleme haberindeydi. İktidar medyasının bile emekli aylığının düşük olduğu ve düzenleme yapılması gerektiğini yazdığı koşullarda gözler Erdoğan'daydı. Ancak Erdoğan'ın gündeminde emekliye zam yer almadı.

En düşük emekli aylığına düzenleme yapılıp yapılmayacağı bilmecesi sürüyor.

Milyonlarca emekli 5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verisi ile yüzde 12,9 enflasyon farkı alacak ancak bu oran yüksek enflasyon ortamında açlığın sürmesi demek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI AÇLIĞIN ALTI

Söz konusu enflasyon farkı eklenince en düşük emekli aylığı 18 bin 939 lira olacak.

İktidardan en düşük emekli maaşı açıklaması: Artış ne kadar olacak?İktidardan en düşük emekli maaşı açıklaması: Artış ne kadar olacak?

Bu miktar hem asgari ücretin hem de açlık sınırının çok altında. Asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlenirken, TÜRK-İŞ açlık sınırının 30 bin liranın üzerine çıktığını açıklamıştı. Hal böyle olunca gözler ikdtidardaydı.

Özellikle iktidar medyası tarafından aylıkların düşük olduğu ve düzenleme gerektiği haberleri son günlerde sık sık yapılıyor. Yine aynı medya düzenleme için AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret ediyordu.

ERDOĞAN EMEKLİYİ ANMADI BİLE

Düşük kalan aylıklar ve iktidar medyasının konuyu işleyişi beraberinde seyyanen zam ya da refah payı beklentisini getirdi.

Bu nedenle gözler Erdoğan'daydı. Ancak partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın gündeminde ne emekli ne zammı vardı. AKP iktidarıyla çift haneli enflasyon koşullarına ve açlık sınırının yarısı aylıklara mahkum edilen emekliler yine umduklarını bulamadılar.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

