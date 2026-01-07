İktidardan en düşük emekli maaşı açıklaması: Artış ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV canlı yayınında konuşan Yılmaz, artış miktarının henüz netleşmediğini ve konunun bütçe üzerindeki yansımalarının hesaplandığını belirtti. 17 milyon emekliyi ilgilendiren bu süreçte nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından verileceğini vurgulayan Yılmaz, ekonomik dengelerin gözetileceğinin sinyalini verdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 'KAYNAK' SORGULAMASI

En düşük emekli aylığının prime dayalı bir sistem olmadığını, daha çok bir "sosyal destek" olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, yapılacak düzenlemenin kapsamına dair şunları söyledi:

"Bu ve benzeri konular karara bağlanmadan genellikle bir etki değerlendirmesi yapılır. Bunun bütçeye, kaynaklara yansımaları, ne kadar kişiyi etkileyeceği, imkanlarımız ölçüsünde neler yapılabileceği değerlendirilerek bir pozisyon belirlenir. Burada nihai karar, Meclisimizin. Yaklaşık 17 milyon emeklimiz var. Limiti nerede koyacağınıza bağlı olarak 4 milyon veya daha fazla insanımızı ilgilendiren bir husus bu. Kısa süre içinde bu çalışmalar sonuçlanacaktır."

ENFLASYON HEDEFİ SAPTI, SORUMLU 'DOĞA' OLDU

2025 yılı enflasyon hedeflerindeki sapmaya da değinen Yılmaz, enflasyonun yüzde 30'un altına düşürülememesini tarım sektöründeki olumsuzluklara bağladı. Tarımda yaşanan kuraklık ve don olaylarının gıda fiyatlarını yukarı çektiğini belirten Yılmaz, "Hedefimiz 30'ların altıydı ama tarım sektöründe maalesef çok olumsuz bir yıl yaşadık. Tarımda yıl genelinde yüzde 6 civarında bir küçülme var. Bu durum enflasyonu gıda fiyatları kanalıyla olumsuz etkiledi. Sadece tarımda bunu yaşamasak bugün 20'li rakamlardan bahsediyor olacaktık" dedi.

HİZMET ENFLASYONUNDA 'YAPIŞKANLIK' SORUNU

Yılmaz, kira ve eğitim gibi kalemlerdeki fiyat artışlarının "yapışkan" olduğunu ve düşüşün beklenen hızda gerçekleşmediğini itiraf etti. Mevcut durumda genel enflasyonun %30,9, hizmet enflasyonunun ise %44 seviyesinde olduğunu kaydeden Yılmaz, 2026 yılı sonunda enflasyonu %20'nin altına, 2027'de ise tek haneye düşürmeyi hedeflediklerini yineledi.

VENEZUELA VE KÜRESEL 'EKONOMİK SOĞUK SAVAŞ'

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik müdahalesine de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, dünyada "güç siyasetinin" ön plana çıktığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Uluslararası kurumların etkisizleştiğini savunan Yılmaz, "Minerallerin kontrolünden lojistik hatlara birçok kavganın yaşandığı bir ortamdayız. Ekonomik soğuk savaş başladı. Türkiye olarak Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.